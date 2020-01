Milan, Piatek tournant: oui aux adieux en janvier

NOUVELLES DU MARCHÉ MILAN – Le tournant Piatek est prêt à être servi pour Milan. L’attaquant polonais, véritable phare de l’attaque de l’AC Milan dans la seconde moitié de la saison dernière, s’est éteint depuis longtemps, laissant la manœuvre offensive de l’équipe de Milan dans le noir. D’abord avec giampaolo et après avec Pioli, le Pistolero semble avoir perdu le vernis à ongles qui avait fait hurler tous les supporters du club d’un miracle de janvier dernier jusqu’au marché des transferts d’été. Surtout avec l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic, maintenant les chances de l’attaquant semblent diminuer de plus en plus et les adieux prennent de plus en plus forme.

Marché des transferts de Milan, Piatek dit au revoir: l’attaquant ouvre

Selon les rapports de SportMediaset, en fait, d’importantes nouvelles auraient été enregistrées sur l’avenir de l’ancienne Gênes et de Cracovie. Piatek aurait accepté de changer d’air pendant le marché de janvier et Milan il réfléchira maintenant à des solutions possibles pour essayer de le placer sans se heurter à une perte dangereuse. En fait, si d’un côté l’attaquant tentait plusieurs équipes à travers l’Europe, avec Aston Villa et West Ham prêts à attaquer pour l’amener en Angleterre, les rossoneri ne voudraient pas le vendre pour moins de 30 millions d’euros, en vertu des 35 versés il y a tout juste un an. La mission de Piatek il semblerait donc avoir commencé: l’ouverture semble être arrivée, le sort du Pistolero pourrait être loin d’être Milan. Pendant ce temps, les Rossoneri pensent au nouveau renforcement: non seulement Ibrahimovic, le nouveau coup vient directement de la Bundesliga >>> CONTINUER À LIRE