Milan, Pioli change d’attitude et lance Ibra depuis le début

SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Il n’y a plus de place pour faire des erreurs, il n’y a plus de temps pour faire des erreurs. Milan a décidé de changer de configuration tactique pour donner un tour à la saison et Stefano Pioli lancera Zlatan Ibrahimovic contre Cagliari dès la première minute: «Le changement de forme? En période de difficulté, il faut trouver des solutions, si je change quelque chose sur le terrain c’est parce que nous devons devenir plus concrets et plus efficaces. Je pense qu’il est juste de donner des solutions aux joueurs pour s’améliorer “, a admis Pioli, qui a réessayé hier 442 avant de partir pour Cagliari où aujourd’hui à 15 ans les Rossoneri affronteront l’équipe de Rolando Maran. Hors Suso et Bonaventura, à l’intérieur de Castillejo et Kessie, avec les deux points qui devraient être Leao et Ibrahimovic.

Ce dernier, après avoir fait ses débuts à domicile contre Samp, pourrait aujourd’hui partir de la première minute: “Ibra n’a pas 90 minutes dans les jambes, mais ce sera moi qui choisirai de le mettre depuis le début ou dans la course en cours. Pour jouer 90 minutes, il faut encore quelques matchs, normal pour ceux qui n’ont pas joué depuis longtemps “, a expliqué Pioli.” Il est normal qu’il y ait un dialogue continu entre l’entraîneur et un joueur aussi important. C’est une valeur ajoutée et il faut le mettre dans les conditions juste pour le rendre plus performant. Nous l’avons pris pour améliorer l’équipe. Il est au cœur du projet milanais. “Le club devra encore réaliser des greffons pour remplacer Caldara, dont la vente à Atalanta était justifiée comme suit:” Ils étaient fait des évaluations d’un point de vue technique et physique, si nous avons décidé de le changer, c’est parce que nous pensons que nous pouvons améliorer l’équipe avec d’autres solutions. J’espère qu’au moins un autre défenseur arrivera le plus tôt possible “.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

11.01 07:15 – Milan, Pioli change d’attitude et lance Ibra depuis le début

11.01 07:00 – Roma-Juve -1, Dzeko et Dybala se souviennent de leur premier but en Serie A

11.01 06:45 – Ciel ou DAZN? Le programme télévisé de Serie A du 19 au 22ème jour

11.01 01:00 – Marché non stop – Rumeurs, négociations et historique du 10 janvier

11.01 00:55 – Inter, Vecino et Gagliardini les aiment dans le Premier mais veulent rester

11.01 00:50 – Milan, Kessie vers la permanence. Objectif Politano indépendamment

11.01 00:45 – Rrahmani à Napoli? Manager de l’équipe du Kosovo: “Il bougera cet été”

11.01 00:40 – Lecce, la piste Saponara devient plus compliquée. Les contacts ont commencé avec El Kaddouri

11.01 00:30 – Cagliari, Simeone: “Confronter Ibrahimovic est un défi pour tout le monde”

11.01 00:15 – Ag. Tsimikas: “Il y a de l’intérêt de Naples, mais ce ne sera pas facile en janvier”

11.01 00:12 – Milan, à la recherche du remplaçant de Reina: Joe Hart proposé pour six mois

11.01 00:07 – Ashley Young est prête pour l’Inter: le camp n’est pas rappelé par United

10.01 23:59 – Parme, Kurtic est accusé: “Heureux d’avoir rejoint un si grand club”

10.01 23:45 – Milan, examens médicaux pour Kjaer demain. Plus aucun défenseur n’arrivera

10.01 23:30 – Bologne, Skov Olsen: “Je me trouve magnifiquement. Point pour marquer 5 buts”

10.01 23:20 – Inter, Giroud se rapproche: Chelsea à seulement un million

10.01 23:15 – Marotta: “Vidal? Nous le cherchons, tout dépendra de l’avenir de Valverde”

10.01 23:00 – Cagliari, Maran à l’examen Ibra: “Il est bon pour la Serie A”

10.01 22:53 – Lobotka-Napoli, l’entraîneur du Celta: “Je ne veux que ceux qui donnent à 100% pour nous”

10.01 22:49 – Cagliari, Maran: “Nandez en nette reprise. Smart Joao Pedro”

10.01 22:45 – Milan, idée de Camavinga pour l’avenir. Mais seulement avec le changement de propriétaire

10.01 22:42 – Lazio, Inzaghi attend Napoli: “Il aura très faim, il a besoin de points”

10.01 22:38 – TMW Reina à Aston Villa, nous voici: prêt avec droit de rachat

10.01 22:30 – Sorrentino: “Meret, l’erreur peut arriver. Je suis Musso, il est prêt”

10.01 22:15 – Udinese, Okaka: “Champion potentiel De Paul. Ça doit continuer comme ça”

10.01 22:08 – Fiorentina, Milenkovic: “Vlahovic veut s’améliorer. Iachini a de la détermination”

10.01 22:00 – TMW Inter-Eriksen, pressage continu. Demain l’agent à San Siro

10.01 21:45 – Fiorentina, Castrovilli frappe la France: le PSG réfléchit à l’avenir

10.01 21:30 – Kjaer à la cour d’Ibra: le temps que Zlatan le prenne par le cou

10.01 21:15 – TMW RADIO Sorrentino: “En B seulement Chievo. Je ne veux pas être un bouche-trou”

1er étage

Le prédestiné du Kosovo n’a pas déçu les attentes: à 15 ans, le destin de Blendi Baftiu semble devenir un acteur important et la croissance physique ne trahit pas les attentes des professionnels. Né en 1998, l’UEFA l’a inscrit parmi les 50 talents …