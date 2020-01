Milan, Pioli: «Demain, je ferai des changements. Marché? Je ne sais pas s’il y aura les mêmes joueurs samedi que maintenant … ‘| marché

Veille de la Coupe d’Italie pour Milan. Donc, l’entraîneur de l’AC Milan Stefano Pioli il s’est entretenu avec Rai Sport avant le quart de finale de demain soir contre Turin: «Nous devons affronter le match de demain avec conviction, c’est un match important contre un adversaire qui sera très féroce. Il y aura des changements, nous venons d’une période très chère “.

AMÉLIORATIONS – “Nous mettons plus de détermination et d’efficacité dans les deux zones de pénalité, l’adversaire et le nôtre”

MARCHÉ – «Vendredi fermera le marché, à partir de samedi nous serons les derniers pour clôturer la saison. N’y aura-t-il pas les mêmes joueurs d’ici à samedi? Je ne sais pas. ”