SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Dans sa conférence de presse pour présenter le match contre l’Udinese, l’entraîneur de Milan, Stefano Pioli, a également parlé de Suso: “Les critiques doivent nous faire grandir, je crois en Suso car il a des qualités importantes”.

Cliquez ici pour la conférence de presse complète.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

18.01 14:47 – Lazio-Samp, Quagliarella out: problème avec un fléchisseur pour l’attaquant

18.01 14:45 – Milan, Pioli: “Je crois vraiment en Suso. Il a des qualités importantes”

18.01 14:44 – Lazio, Jony: “Je vais essayer de profiter de l’opportunité que m’a donnée l’entraîneur”

18.01 14:42 – Barcelone, Setien: “Vidal? Ils ont tous la même chance de jouer”

18.01 14:25 – liveGenoa, Nicola: “Grâce au travail, nous atteindrons notre objectif”

18.01 14:19 – Juventus, Sarri: “Kulusevski en janvier? Je ne pense pas”

18.01 14:19 – liveParma, D’Aversa: “Un jour de repos de moins, personne ne s’en soucie”

18.01 14:12 – Inter, Conte: “Marché? Période la plus difficile, il s’agit de virus”

18.01 14:04 – Lazio-Samp, les formations officielles: Quagliarella out. Il y a Caicedo

18.01 13:57 – Bologne-Hellas Vérone, Mihajlovic appelé: hors Medel

18.01 13:57 – liveInter, Conte: “Jeune homme ductile et fiable. Politano? Il est temps”

18.01 13:53 – tmw Brescia, Dessena récupéré: Bjarnason, en attendant le transfert

18.01 13:49 – Conte: “Young est arrivé maintenant. Comment pouvez-vous penser de l’amener à Lecce?”

18.01 13:48 – liveFonseca: “Je suis inquiet, une aile est nécessaire. Spinazzola va jouer”

18.01 13:46 – liveHellas, Juric: “Heureux pour Miha. Henderson grave perte”

18.01 13:42 – Udinese, Gotti: “Maintenant j’apprécie le banc alors on verra comment ça se passe”

18.01 13:39 – liveJuve, Sarri: “Parme a de grandes valeurs. Je n’ai pas peur de l’Inter”

18.01 13:38 – TOP NEWS 13 heures – Eriksen sur le banc avec Tottenham. Parlez Mancini

18.01 13:34 – Juve, Sarri: “De Ligt? Vient de la période de repos. Il n’y a pas de problèmes”

18.01 13:27 – Milan-Udinese, Pioli appelé: il y a aussi Gigio Donnarumma

18.01 13:08 – La Juve, Cuadrado et Dybala appellent Pogba: Higuain apprécie le français

18.01 13:05 – liveBrescia, Corini: “Marché? J’ai déjà parlé au président”

18.01 13:04 – Rome, Tiquinho Soares del Porto en été: les confirmations arrivent

18.01 12:57 – liveLecce, Liverani: “Tu apprends contre l’Inter, Lapadula ok”

18.01 12:53 – Inter, Eriksen sur le banc dans le match contre Watford: les formations officielles

18.01 12:50 – liveCagliari, Maran: “Nous sommes sixième, c’est notre dimension”

18.01 12:49 – tmwNewcastle, accord pour Lazaro: prêt avec droit de rachat

18.01 12:45 – Atalanta, Politano reste dans le collimateur. Pour l’avenir c’est De la Vega

18.01 12:41 – tmwLecce, Acquah demain en Italie. Saponara n’a pas le OK violet

18.01 12:38 – Milan, chasse au défenseur: Alderete de Bâle aime ça

1er étage

Newcastle a conclu un accord avec l’Inter pour l’achat de Valentino Lazaro, un milieu de terrain qui n’est plus dans les plans techniques du club Nerazzurri. Deux millions d’euros pour le prêt, vingt pour le droit de remboursement, évitant effectivement une perte pour les Nerazzurri …