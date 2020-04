Milan, Pioli: «Nous devons savoir si et quand recommencer. J’ai entendu Ibra, elle va bien ‘| Serie A

Stefano Pioli, entraîneur de l’AC Milan, a parlé de la situation du football italien à l’occasion d’un Instagram direct avec Pasquale Gravina, ancien champion de volleyball: “Je comprends la difficulté du moment. Dans notre position, pouvoir savoir quand et s’il y aura la reprise de l’entraînement et le championnat serait mieux, afin de mieux planifier notre travail “.

Changements dans le football: “Dans cette période, avec tout le temps dont nous disposons, je vois beaucoup de matchs. Le football a vraiment beaucoup changé. La méthodologie de travail et de préparation au match a changé, ce qui est certainement plus précis grâce aussi aux technologies. Les stratégies sont beaucoup plus approfondis et les équipes sont mieux préparées. La vitesse de jeu a augmenté. J’ai commencé à travailler presque toujours au sec, mais maintenant avec mon personnel, nous travaillons beaucoup avec le ballon. Les espaces ont changé, vous avez maintenant quelques instants pour lire la situation et l’interpréter. Je pense que beaucoup est aussi dû au fait que nous, les coaches, avons toujours voulu nous améliorer et nous mettre à jour. La passion avec laquelle vous abordez votre travail est cruciale, ainsi que la curiosité. Plus nous accentuons nos forces, plus nous limitons nos lacunes et plus nous pouvons devenir de meilleures personnes et des professionnels “.

Ibrahimovic: “Je l’ai entendu ces derniers jours, ça va.”

Le secret d’une équipe gagnante: “Le club doit être solide, organisé et compact, avec une direction toujours prête à trouver des solutions et à ne pas poser de problèmes. L’équipe doit avoir des valeurs techniques importantes et, surtout, de la personnalité. Les équipes dans lesquelles il y a des joueurs qui ne sont pas facile à former, mais avec une grande personnalité. Ensuite, vous avez clairement besoin d’un manager qui peut gérer un vestiaire pas simple. Je ne pense pas que ce soit l’un de ces composants qui crée une mentalité gagnante