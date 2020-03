Milan, Pioli: “Pas d’alibi, c’est de notre faute. Nous avons besoin de plus de détermination”

S’adressant aux microphones de Sky Sport, l’entraîneur de Milan Stefano Pioli sur la défaite qu’il a subie contre Gênes a déclaré: “Pour commencer, nous ne devons avoir aucune justification, ni pour les portes fermées, ni pour les difficultés de l’entreprise ou les discussions. Nous devions être plus prudents et Je ne peux pas dire que l’équipe n’a pas fait la course, sur 22 emplacements nous n’avons cherché le but que trois fois, les démérites sont les nôtres, nous devons être plus déterminés, puis nous nous sommes retrouvés en dessous car nous avons fait une erreur. A Milanello nous avons bien travaillé et nous n’avons pas d’alibi, nous devons faire mieux sans rien d’autre “.