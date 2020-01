Milan, Pioli: «Peu de lucidité, mais beaucoup de cœur. Donnarumma grand gardien de but, Ibra a donné la profondeur de l’équipe »| Serie A

Le technicien de Milan Stefano Pioli commente Dazn sur le succès interne face à l’Udinese: “Nous avons commencé sous contrat et l’Udinese était mieux sur le plan physique. Aujourd’hui, nous étions un peu en situation d’urgence, mais je suis satisfait de la performance des garçons car nous avons mis notre cœur contre un adversaire qui était plus brillants d’entre nous. Dans le passé, nous avons bien travaillé mais nous n’avons pas pu collecter, maintenant nous pouvons le faire: nous devons continuer comme ça. Atteindre un objectif comme celui que nous avons subi au début nous a enlevé notre lucidité, l’Udinese a ensuite bien couvert le terrain. Nous avions besoin de plus de mouvement et parfois de joueurs proches d’Ibrahimovic. Dans la première mi-temps, nous avons eu du mal mais créé des opportunités, nous avons donné quelque chose mais pour leur éclat. Ibrahimovic et le tournant après les KO de Bergame? L’esprit a toujours été là. L’Atalanta était un match qui n’était pas censé se produire, mais nous avons très bien réagi. L’arrivée d’Ibra a donné à l’équipe plus de profondeur, de détermination et de conviction. C’était une semaine très fatigante. , J’ai demandé aux garçons une semaine parfaite et nous l’avons eu. Nous ne gagnerons jamais de matchs faciles, nous devrons travailler en équipe pour 95 ‘, mais maintenant nous sommes convaincus que nous avons l’objectif. Tant d’opportunités Udinese? Partant d’une grande intensité et peu de lucidité, nous avons été mis en difficulté par leur physicalité. Ce n’est pas une bonne chose de concéder comme ça, mais quand les jeux naissent d’une certaine manière, il est difficile de restreindre les joueurs. Heureusement, Gigio Donnarumma est un grand gardien de but et il nous a donné un coup de main dans le moment important “.