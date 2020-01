Milan, Pioli: «Rebic redécouvert, nous avons un esprit incroyable. Sur Piatek … »| Autres ligues Italie

la Milan élimine les heures supplémentaires turin de Coupe d’Italie et voler en demi-finale contre la Juventus. À la fin du match, l’entraîneur des Rossoneri Stefano Pioli il a parlé aux microphones de Rai Sport: «C’était un beau jeu. Nous ne méritions pas d’être désavantagés en seconde période. Nous avons dû terminer le premier semestre en apportant plus. Nous avons un esprit d’équipe incroyable. Un virage difficile est passé, mais à juste titre »

SUR REBIC – «C’est un joueur redécouvert. Il a fait une autre excellente performance, avec des secousses, du travail pour l’équipe et un jeu de niveau “

SUR LES BUTS MAINTENANT – «Dans les autres matchs, nous avons donné un peu plus, ce soir, nous avons donné à Turin le strict minimum. Sur le premier but, il y avait de l’inattention. Cependant, l’équipe a bien fonctionné et était compacte. Aussi content de l’intensité qu’il a fallu. Ce soir, nous avons créé de nombreuses opportunités sur le net “

SUR DE NOMBREUX JOUEURS ATTAQUANTS – «On ne peut pas se permettre de jouer avec cinq attaquants, il y en a déjà quatre. Cela prend la bonne approche. Les matchs peuvent également être décidés avec les joueurs qui sortent du banc, j’ai de nombreuses solutions disponibles. Dans tous les cas, nous pouvons être plus efficaces “

SUR PIATEK – «Je crois aux joueurs dont je dispose. Il y a un moment de déclin “

À PROPOS DE JUVENTUS – “Nous sommes contre l’équipe la plus forte d’Italie, mais ce n’est pas invincible. Maintenant, nous nous concentrons sur le championnat et nous pensons un match à la fois “.