Milan, Pioli: «Très en colère contre l’équipe. Le but d’Ibra? Le bras était attaché, je ne comprends pas ‘| Serie A

Stefano PioliL’entraîneur de l’AC Milan s’est exprimé après le tirage au sort à Florence lors de la conférence de presse du stade Franchi:

ARBITRO- «Tant de responsabilités sont à nous, nous avons joué pendant 75 minutes d’une manière excellente et avec de bonnes idées. Ensuite, nous avons commis des erreurs qui ne devaient pas être commises, laissant trop de place aux adversaires. Cependant, il n’y a pas eu de pénalité et je ne comprends pas pourquoi la technologie n’a pas aidé le directeur de course à corriger son erreur évidente. “

RABBIA- «Après le match, j’étais très en colère contre l’équipe et avec les épisodes, je n’ai rencontré personne. Les responsabilités sont les nôtres, mais les épisodes ont été contre nous. Nous n’étions pas bons et déterminés tout au long du match, mais nous avons eu une réaction plutôt véhémente. Pour Ibra, c’était dommage, il avait les bras attachés au corps. Maintenant, certaines situations sont gérées de manière très étrange, juste une touche douteuse et un objectif est annulé »