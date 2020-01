Milan, portes tournantes entre entrées et sorties potentielles

SONDAGE

Suso, Piatek et Paquetà en marge de Milan: qui des 3 atterririez-vous?

Les mouvements en série dans la maison de Milan entre les entrées possibles et la recherche de sorties qui peuvent respirer l’équilibre et aider à la construction d’un groupe plus impliqué dans la nouvelle dynamique tactique. Le premier nom destiné à un nouveau défi est celui de Suso, comme on le sait: apprécié en Espagne par Valence et Séville, seul le moment d’une offre concrète devrait s’accélérer et passer aux dames. Peu de résultats dans l’hypothèse de Rome, même si Under continue d’aimer Under, un profil à suivre quel que soit l’échange mentionné ci-dessus qui n’a pas encore décollé et qui sait si cela le fera jamais. Toujours sortants, il y a des heures d’attente pour conclure l’accord Rodriguez avec Fenerbahce, en attendant le feu vert de l’UEFA pour les problèmes FPF qui bloquent le marché turc, tandis que Brescia et Vérone semblent prêts à donner une chance de continuité de l’emploi à la jeune Gabbia, une promesse qui sera dans un premier temps tenue à l’écart de Milanello avec la perspective de revenir dans la maison mère en tant que joueur fait et terminé. Tous en attente de comprendre l’avenir de la paire d’achats en janvier dernier, Piatek et Paqueta: des offres concrètes seraient certainement prises en considération.

