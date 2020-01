Milan, presque fait pour Begovic: visites médicales en cours

Après le retour de Zlatan Ibrahimovic, voici le Milan semble être prêt à placer le deuxième coup entrant. C’est Asmir Begovic gardien de but actuellement en vigueur Bournemouth. Le gardien de but bosniaque ces derniers mois a joué en prêt à Qarabag et était récemment revenu en Angleterre. Le joueur né en 1987 remplacerait Pepe Reina récemment vendu auAston Villa.

Tel que rapporté par Sky Sport, Begovic il effectuerait les visites médicales habituelles pendant ces heures avant le transfert officiel. Le footballeur bosniaque avec un passeport canadien devrait arriver à Milan avec la formule de prêt à sec jusqu’à la fin de la saison. Les débuts de Begovic pourrait déjà avoir lieu dans le prochain match de Coupe d’Italie contre SPAL.