Milan-Rangnick, l’agent parle: “Toujours rien de prévu. Maintenant il y a des problèmes plus importants”

L’urgence du coronavirus a inévitablement éclipsé toute négociation sur le marché des transferts. Il en est ainsi dans tous les sports, il en est de même pour le football Ralf Rangnick et le Milan qui n’ont pas progressé ces dernières heures en vue d’un accord pour la saison prochaine. En effet. “Il y a actuellement des problèmes plus importants”, a déclaré le procureur de Rangnick, Marc Kosicke, à ‘Bild’. “Ivan Gazidis, PDG de l’AC Milan, et Ralf Rangnick se connaissent depuis de nombreuses années et échangent régulièrement des opinions. La coopération – a-t-il dit – n’est actuellement pas prévue.”