Milan, Rebic profite du moment: “Quand ils me donnent des opportunités, j’en profite”

Ante Rebic, parlant aux microphones de Dalmatinski Portal, analyse les raisons qui l’ont amené à devenir le joueur le plus décisif de Milan en ce moment: “Enfin, j’ai l’opportunité de jouer en continu et de montrer mes compétences au maximum. Maintenant, tout est enfin parti ok. Pour moi, il n’a jamais été aussi difficile de jouer en Italie qu’en Allemagne. Je n’ai tout simplement pas eu la bonne opportunité. Quand je suis accordé, dans la plupart des cas, j’en profite. “

La relation avec Ibrahimovic: “Il y a quelques jours à peine, ma sœur m’a envoyé une coupure de presse de 2012, dans laquelle je disais qu’il était mon joueur préféré – a expliqué l’attaquant croate -. C’est un vrai plaisir de jouer avec lui, voir son qualité et expérience. Cela nous aide beaucoup. ” Sur Boban, en revanche, l’ancien Leipzig dit: “Après chaque match, il descend dans les vestiaires pour nous encourager et parfois même pendant l’entraînement”.