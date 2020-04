Milan, renouvellement ou adieu pour Donnarumma: négociations fermes, bientôt la nouvelle rencontre

Le renouvellement du contrat se poursuit Gianluigi Donnarumma avec l’AC Milan. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport ce matin, le gardien expirant en 2021 devra bientôt raisonner avec l’entreprise de son avenir mais pour le moment tout est reporté en raison de l’urgence du Coronavirus. Quelque chose sera encore fait car les Rossoneri ne peuvent certainement pas se permettre de perdre le joueur à zéro en quatorze mois. L’intention de la société est de négocier l’extension et à coup sûr, sans accord sur le renouvellement, la vente de fin de saison serait la seule solution pour démêler l’écheveau et ne déplaire à personne: l’AC Milan dégagerait une plus-value nette (mais à un an à partir de la date limite et avec un marché dévalué par la crise post-Covid-19, les 50 millions demandés aux derniers prétendants pourraient se situer autour de 35-30) et Gigio aurait la possibilité de se tester dans un environnement aux objectifs plus ambitieux , ne serait-ce qu’à court terme.