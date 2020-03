Milan, résiliation officielle du contrat de Boban. Gazidis: “Nous soutenons Pioli”

« AC Milan confirme qu’il a communiqué à M. Zvonimir Boban la résiliation du contrat avec effet immédiat pour le poste de Directeur Général Football du Club Le Club remercie Zvonimir pour son travail au cours de ces 9 mois et lui souhaite le meilleur pour l’avenir professionnel.

Le Club confirme sa pleine confiance en Stefano Pioli et son équipe technique, et il regarde avec optimisme la deuxième partie de la saison, avec la détermination de poursuivre la croissance pour revenir au sommet du football mondial avec un projet conforme aux paramètres du fair-play financier.

Ivan GazidisLe PDG de l’AC Milan a déclaré: «Nous remercions Zvone pour son travail au cours de ces 9 mois et lui souhaitons le meilleur pour ses prochains défis professionnels. Maintenant, nous devons nous concentrer sur les prochains défis. Stefano Pioli et son équipe font un excellent travail, améliorant constamment les performances de l’équipe, et bénéficieront de notre plus grand soutien, dans un contexte aussi difficile pour tout le pays “”.

Milan licencie Boban

Avec ce communiqué de presse sur son site officiel, Milan annonce la résiliation du contrat de Boban, confirmant sa confiance en Pioli. Pour gérer les Rossoneri, plus que jamais, le PDG Gazidis, a également donné les adieux probables (sous peu ou en fin de saison) de Maldini. Milan se prépare à une nouvelle révolution.