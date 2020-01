Milan, Ricardo Rodriguez fait ses valises: destinations possibles

Ce n’est certainement pas un mystère Ricardo Rodriguez vous ne faites plus partie des plans Milan. L’arrière suisse quitte la Casa Milan. A ce jour, plusieurs offres sont parvenues au club Rossoneri, mais aucune n’est capable de répondre aux demandes de Maldini et Boban. Le club milanais souhaite vendre le joueur à titre définitif et, en cas de prêt, par une obligation de remboursement.

Mais c’est précisément pour cette raison que les négociations avec Fenerbahce et Naples ils auraient échoué pour le moment. Selon Sky Sport, à l’heure actuelle, la seule entreprise disposée à se tenir sur les conditions du diable est la PSV, sur lequel cependant, Rodriguez il n’est toujours pas sécurisé à 100%.

Il y a ceux qui partent et il y a ceux qui arrivent

Pour donner plus de substance au désir de vendre Rodriguez, Milan aurait fait dans les dernières heures une offre pour le gauche uruguayen Matias Viña, actuellement dans le Nacional di Montevideo. Tout d’abord, cependant, il y a une tache rose à effacer, c’est pourquoi la négociation de la vente de Rodriguez devra être achevée dans les prochaines 24 heures.