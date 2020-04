« Milan? Rien de vrai, seulement de vagues intérêts “

Après des semaines de rumeurs qui l’ont même

à deux pas du Milanc’est

touché Ralf Rangnick éteignez le

feu, enlevant les Rossoneri au moins pour le moment. L’exécutif du Leipzig a nié qu’il y avait déjà un accord

avec Ivan Gazidis, confirmant

seulement des contacts timides noués dans le passé.

Pour le moment, Milan, à partir de ces déclarations, a trouvé

par l’exécutif de Leipzig une porte fermée, mais rien n’exclut que dans le

dans un futur proche ces portes pourront être définitivement ouvertes, surtout vu

la grande appréciation de Gazidis pour le manager allemand.

Course ouverte pour le banc

Cependant, les déclarations faites par Rangnick aux microphones de MDR sont surprenantes: beaucoup

ils avaient déjà conclu l’accord, mal, selon les déclarations

de l’allemand. “Il n’y a rien de vrai dans mon accord avec le

club rossonero – dit-il – Dans le passé, il n’y avait que des intérêts

vague, mais une telle déclaration n’a rien à voir avec la réalité. ”

Milan plus

loin, il semble et courir pour le banc aussi ouvert que jamais. Ce sera intéressant

voir comment ces déclarations seront prises par le club de la Via Aldo Rossi: oui

se concentrera encore plus sur Rangnick ou tournera de manière décisive sur d’autres profils

comme ceux de Marcelino ou Unai Emery. Et si à la place il visait

toujours allumé Pioli?. Questions ouvertes,

le temps d’y penser et de prendre une décision importante de ne pas faire d’erreurs

encore.