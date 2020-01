SONDAGE

Le transfert de Ricardo Rodriguez de Milan à Fenerbahce. Selon des rapports de collègues d’Aspor, la société turque demande que les Rossoneri libèrent l’obligation d’achat. 1,5 million d’euros sont prêts pour le prêt du joueur, mais Fener ne veut pas de l’obligation. Dans les prochains jours, le président du club, Ali Koc, rencontrera la direction de l’AC Milan.

09.01 21:36 – Bologne, Santander sortant. Pour le remplacer Morelos idée des Rangers

09.01 21:33 – Milan, Rodriguez à Fenerbahce n’est pas encore fermé: le sommet est prêt

09.01 21:30 – Civière: “Mon idole est Lebron. J’ai aussi appelé mon chien comme lui”

09.01 21:15 – Rome, Cristante: “Une course de travers ne peut pas tout gâcher. Nous nous lèverons”

09.01 21:11 – Gênes, Agudelo: “Ce sera un match important, la compacité est nécessaire”

09.01 21:10 – Turin, Izzo: “Nous jouons tout ce soir, nous le croyons”.

09.01 21:09 – Parme, Kurtic est arrivé dans la ville: “On se voit lundi”

09.01 21:06 – SPAL, Dabo est à deux pas: aujourd’hui il ne s’entraînait pas à Florence

09.01 21:00 – Milan, Leao: “Ibra peut m’améliorer. Fierté pour moi, j’essaie d’apprendre”

09.01 20:57 – EXCLUSIF Graziani: “Naples au terminus. Juve, où est le match?”

09.01 20:54 – Fiorentina, Wolves a recompra pour Cutrone. Contre-rachat violet

09.01 20:54 – TMW Voglia d’Italia pour Schelotto: il expire, il y a Cagliari

09.01 20:48 – EN DIRECT Fiorentina, l’avant-centre arrive: Cutrone atterrit ce soir

09.01 20:45 – Fiorentina, ag. Vlahovic: “On ne changera pas en janvier, il est content à Florence”

09.01 20:30 – TOP NEWS AT 20 – Caldara-Atalanta, pour la Fiorentina il y a Cutrone

09.01 20:24 – Rome, Cristante: “Je veux gagner quelque chose ici, heureux pour le renouvellement”

09.01 20:15 – A la recherche du temps perdu. Celui de Caldara et celui de Milan

09.01 20:09 – Gênes, Nicola insiste pour que l’élève Mbaye

09.01 20:08 – Inter, les agents de Young à Milan demain: mais Man United est impliqué

09.01 20:00 – TMW News Napoli déchaîné, Inter en attente. La Lazio fête ses 120 ans

09.01 19:52 – TMW Hellas Verona, Tupta vers la Pologne: Wisla Cracovie le veut

09.01 19:46 – TMW Lecce, Saponara avant l’Inter: il y a déjà un accord entre les parties

09.01 19:45 – Le marché en une minute – SPAL accueille Kurtic et travaille pour Bonifazi

09.01 19:30 – Le marché en une minute – Cagliari, deux se saluent. Nouvelle piste en défense

09.01 19:21 – TMW Fiorentina, insiste sur Duncan: actuellement aucune alternative

09.01 19:18 – Bologne, l’usine de Paz vers l’adieu: Montréal ou Boca sur l’Argentine

09.01 19:15 – Le marché en une minute – Skrabb est là, Brescia verrouille Tonali

09.01 19:09 – Milan, Caldara absent après 18 mois. Sans jamais avoir joué en Serie A

09.01 19:06 – Rome, Galatasaray sur Cetin: offre de prêt de 18 mois pour 850 mille euros

09.01 19:00 – Le marché en une minute – Samp, la dernière idée parle espagnol. Tonelli arrive

