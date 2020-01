Milan, Rodriguez dans les coulisses: cette négociation avec Cagliari qui a également intéressé la Juve … | marché

Ricardo Rodriguez a vécu des jours intenses et incertains. Avec cette valise toujours prête et une série de nouvelles possibilités s’est alors évanouie sur les plus belles. La référence va aux négociations nuancées avec Fenerbahce et Naples. Son avenir sera désormais aux Pays-Bas au PSV, mais nous pouvons vous raconter un parcours lié à Cagliari et à la Juventus. Tous les détails dans notre focus vidéo.