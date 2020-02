Milan s’est remis de la chute avec l’Inter et a battu Turin à domicile »

Lundi 17 février 2020

Après avoir perdu le derby de la «madonnina» la semaine dernière, les «rossoneros» ont été imposés par le compte minimum contre Turin à la date 24 de la Serie A. Le casting de Turin a ajouté sa cinquième défaite consécutive, tandis qu’avec la victoire, Milan est remis dans les coupes européennes.

Milan a été recomposé après avoir perdu le classique avec l’Inter il y a sept jours. À la fin de la date 24 de la série A, l’équipe de San Siro a battu Torino 1-0, qui est toujours en chute libre et a ajouté sa cinquième défaite d’affilée dans le tournoi italien.

Le déséquilibre des «rossoneros» est venu en première mi-temps avec un but d’Ante Rebic (25 ′). Le Croate, a marqué son septième but consécutif dans le même nombre de matchs joués, ceci après avoir profité d’un bon centre de la droite et d’une couleur définie qui a battu le gardien Salvatore Sirigu.

Dans la deuxième partie, l’équipe de Stefano Pioli n’a pas pris trop de risques et même si le contrôle du ballon était égal pour les deux équipes, il n’a pas réussi à augmenter l’avantage. Torino tant qu’il ne pouvait pas faire de gros dégâts a laissé le score 1-0 comme en première mi-temps.

La victoire de Milan l’a fait grimper à la septième place du Calcio avec 35 unités, étant très proche des coupes européennes pour l’année prochaine. Alors que Torino est toujours en chute libre et placé en quatorzième position avec 27 points.

Galerie d’images