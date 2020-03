Milan: Sirigu ou Meret si Donnarumma part | Primapagina

L’avenir de Donnarumma est l’un des principaux enjeux que Gazidis doit résoudre sur le marché de Milan. Le gardien de 1999 est sous contrat jusqu’en juin 2021, avec un engagement de 6 millions euros nets par saison. Le club de l’AC Milan est à la croisée des chemins: convaincre le garçon et son agent Raiola pour renouveler l’accord ou le vendre en été (au PSG, à Juve ou ailleurs) afin de ne pas risquer de le perdre lors d’un transfert gratuit en un an.

LES ALTERNATIVES – En cas d’adieu, toujours selon Tuttosport, le Milan penser à deux solutions possibles, toutes deux italiennes: une d’expérience (Sirigu de Torino), l’autre plus jeune (Meret of Napoli). Le premier contrat expire en 2022 et son engagement est de 1,7 million euros nets par an. Au lieu de cela, Meret prend un million par saison jusqu’en juin 2023.