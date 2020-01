Milan, sommet du marché sur le lieu: tous les noms dans l’assiette

NOUVELLES DU MARCHÉ MILAN – Jour clé marché des transferts pour le Milan. Les Rossoneri travaillent dur pour assurer la continuité au grand coup Zlatan Ibrahimovic. Après avoir réalisé le retour de l’attaquant suédois, en effet, le Diable ne voudrait plus s’arrêter, dans une tentative de passer d’autres accords entrants pour constituer une équipe compétitive et capable de grimper le classement à la recherche d’un placement européen. Pas une mission facile pour Pioli et ses joueurs, qui peuvent avoir besoin de l’aide du marché pour tenter de frapper la mission en Serie A. C’est précisément pourquoi, aujourd’hui, il aurait mis en scène Maison de Milan un sommet important avec les agents d’Arena11 Sports Group, une agence internationale qui veille sur les intérêts des différents acteurs.

Marché des transferts de Milan, pas seulement Lovren: les coups pour Pioli

Parmi les noms au centre des négociations, il peut y avoir Dejan Lovren la Liverpool, un profil déjà soigneusement suivi en été et actuellement sous les écuries Arena11. Comme le rapporte calcioomercato.it, cependant, de nombreux joueurs pourraient être à l'aise Milan et dont on aurait pu parler aujourd'hui lors des entretiens avec les procureurs. Parmi ceux-ci le joyau de la Leicester Soyuncu, le latéral de la Barcelone Wague et l'arrière de Borussia Monchengladbach Lainermais aussi les milieux de terrain Demirbay la Bayer Leverkusen et Laimer la Leipzig. Bref, beaucoup de noms et autant de rêves pour le marché des transferts des rossoneri: qui sera le nouveau coup Pioli?