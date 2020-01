Milan, Suso vers l’adieu: la situation

Après tant de rumeurs estivales et services décevants jusqu’ici offerts, Suso est sur le point de quitter le Milan. Selon ce qui est rapporté par calcioomercato.com, l’outsider espagnol devrait contacter les dirigeants de Rossoneri pour discuter des conditions de la vente.

La séparation semble être le choix le plus logique pour les deux parties: le joueur, maintenant un parent éloigné du Suso et du pilote décisifs, est hors du projet Pioli et c’est seulement dans un autre club qu’il pouvait se retrouver et retrouver ses niveaux; d’autre part, Milan doit monétiser et acheter un étranger pour pouvoir servir Ibrahimovic.

Les équipes concernées

La classe 1993 est courtisée par plusieurs équipes, dont également Rome et Sampdoria. Pour le moment, l’AC Milan n’a pas encore reçu d’offre concrète, mais la chance de le voir dans le jaune et le rouge pourrait décoller en raison de la récente blessure grave de Zaniolo.

D’un autre côté, la Roma avait déjà tenté d’acheter Suso l’été dernier, mais l’ancien entraîneur des Rossoneri giampaolo fermé à l’hypothèse de la vente. Le prix de l’ex Gênes erre 30 millions euros, mais il ne peut être exclu que Boban et Maldini peut accepter des offres inférieures.