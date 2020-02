Milan, Thiago Silva hypothèse sur un transfert gratuit: deux conditions sont nécessaires en été

Milan a l’une des équipes les plus jeunes de toute la Serie A, et l’expérience à certains moments de la saison fait vraiment la différence. L’équilibre à Milanello a bougé depuis l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic en janvier, dont la mission était d’élever la barre pour toute l’équipe. L’entreprise a donc compris que pour s’améliorer, il était nécessaire de créer un marché pour les jeunes et les personnes expérimentées, et donc pour juin l’hypothèse Thiago Silva sera également évaluée.

Pour l’instant, il n’y a pas de véritable négociation, mais son agent il y a quelques jours chez TMW a expliqué: «Thiago a toujours eu une excellente relation avec Milan. Et si nous ne renouvelions pas avec le PSG, tout serait possible. ” La principale condition est la suivante. Pour rentrer à Milan, Silva ne doit pas se renouveler, mais il devra surtout baisser sensiblement les exigences économiques. Un Psg gagne 12 millions de dollars de salaire, une dépense insoutenable pour l’actuel Milan, mais avec une forte réduction (de plus de la moitié), le Brésilien de 35 ans pourrait devenir vraiment attractif.

Depuis la France, ils font savoir que le joueur vit maintenant ses derniers matchs à Paris, en fait le PSG considère Kalidou Koulibaly comme un investissement de défense important pour la prochaine saison, et Thiago Silva en paiera le prix. Milan attend pour l’instant et serait prêt à intervenir si les conditions devenaient favorables, comme ce fut le cas avec Ibrahimovic en décembre.