Milan, toujours dans la balance du renouvellement de Donnarumma | marché

Selon ce que rapporte la Gazzetta dello Sport, le renouvellement de Gigio Donnarumma. Le gardien de but du Milan est en date limite juin 2021, mais il n’y a pas d’évolution positive avec l’agent Mino Raiola et si l’accord pour l’extension à juin n’arrive pas, il pourrait partir pour ne pas risquer de le perdre dans un an sur un transfert gratuit.