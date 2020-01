Milan-Turin 4-2, les Rossoneri volent en demi-finale lors de la 2e prolongation. Frissons pour Kobe Bryant

MILAN. Soirée de mille émotions au stade San Siro, avant le coup de sifflet quart de finale qui voit le Milan contester la turin, le double match de demi-finale contre la Juventus est en jeu hommage au fan Kobe Bryant. Applaudissements tonitruants aux propos de l’orateur, l’AC Milan rend hommage à la fois à la famille de la légende déplorée du Basketball et à celles des autres personnes qui ont perdu la vie dans le terrible accident d’avion. Minute de silence et de deuil pour le diable.

#SempreKobe

Votre mémoire ne s’effacera jamais, votre héritage durera pour toujours Bonjour, Kobe! ❤ # SempreKobe

LES CHOIX DES MISTERS

Peu de changements, surtout du côté grenade, Pioli s’appuie sur le couple Rebic-Piatek, du banc Ibra et Leao avec le démarreur Suso probablement son dernier à San Siro. Le milieu de terrain des Rossoneri voit Krunic à la place de Kessie, tandis que Mazzarri s’appuie sur Verdi et Berenguer pour soutenir le coq Belotti.

GOOD MILAN, BREMER SAVE THE BULL

La première mi-temps dans laquelle Milan est préféré pendant environ 25 ‘, les Rossoneri poussent de bonne volonté et touchent l’avantage à 7’ lorsque Piatek est anticipé au dernier moment par la défense à la grenade. Il ne reste que 5 minutes et les hôtes prennent les devants grâce à Bonaventura, l’aide parfaite d’un Rebic de plus en plus positif et d’un tap-in décisif de l’extérieur de Pioli. À 24 minutes, le public de San Siro applaudit pour rendre davantage hommage à Bryant. 60 ”plus tard, Castillejo touche la cravate avec une gauche qui appelle Sirigu au corner. Avec les Rossoneri semblant en contrôle, voici l’égal soudain de Torino. Verdi et Bremer croisent, hors-jeu, bat froidement Donnarumma. Réaction véhémente du Diable, à 40 ‘Rebic oblige Izzo à dévier in extremis, quelques instants plus tard but annulé par le même attaquant croate pour une touche de Piatek jugé hors-jeu.

CALHA APPORTE LE DIABLE AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES, ZLATAN …

Milan recommence à attaquer, la tentative de Krunic sur la barre transversale, puis c’est Belotti qui touche le dépassement, Kjaer décisif en rejetant la conclusion de la grenade attaquante. A la 58e tentative de Romagnoli, sur un centre de Castillejo, la tête des Rossoneri envoie juste au-dessus de la barre transversale. Les grenades répondent avec des blocs Berenguer, Donnarumma. Premiers changements ensuite à 71 ‘Bremer donne toujours la tête à Turin, le centre d’Aina depuis la gauche et une tête décisive du défenseur qui signe un double surprenant. L’AC Milan prend le coup, titubant pendant quelques minutes. Entrez Ibra qui tente de la secouer, une tête bloquée par Sirigu et une large à droite pour le Suédois. A 91 ‘, les Rossoneri égalisaient, une conclusion puissante du nouveau Calhanoglu qui, grâce à un détour par Djidji, battait le gardien de but avec une grenade. Finale brûlante, Zlatan grimpe dans le fauteuil, à 93 ‘le phénomène milanais de quelques pas met de côté la délicieuse passe décisive de Leao puis deux minutes plus tard le Suédois toujours avec une droite puissante engage Sirigu. On passe aux heures supplémentaires, ou plutôt aux heures supplémentaires, l’ambiance commémorative de la soirée nous permet de faire le parallèle.

LES PROTAGONISTES DES GARDIENS DE BUT AU 1ER OC

Des équipes à l’attaque dans les premières minutes de prolongation, quelques croix insidieuses puis Verdi échauffa les gants de Donnarumma sur un coup de pied. A 95 ‘super Sirigu, le gardien italien s’oppose à la grande tentative de Calhanoglu sur une tentative de l’entrepreneuse Leao. La grenade est à nouveau vue, une double tentative d’Aina et Belotti mais le gardien milanais est réactif et rejette sans problème particulier. Dans les 60 “deux fois dangereux de Theo, le latéral arrière français seulement avant Sirigu se laisse hypnotiser et peu après de la limite il envoie un souffle sur le côté. Dernier halètement pour le Bull, à droite de Millico sur lequel Kjaer est providentiel.

IBRA ET CALHA PASSENT ROSSONERO LE 2 OCT

Début de la deuxième prolongation véhémente pour l’AC Milan, qui en 120 ”place le double coup de grâce. A 106 ‘Le filtre de Kessie pour Calhanoglu, le Turc pénètre dans la surface par la gauche et d’un coup sur le deuxième poteau il replie les gants du gardien de Turin. San Siro explose, qui célèbre aussi peu de temps après le sceau d’Ibra, placé juste au carrefour du Suédois qui reçoit dans la petite zone de Leao. Toro essaie de se lever mais c’est très dur. A 115 ‘une nouvelle tentative de Zlatan, cette fois les gants de Sirigu évitent le cinquième but des Rossoneri. Après 1 ‘de récupération, l’arbitre siffle, Milan affrontera la Juventus en double demi-finale de la Coupe d’Italie, grenade à élimination directe dans la deuxième prolongation de la soirée lorsque les Rossoneri se souviennent de Bryant.