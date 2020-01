Milan-Udinese 0-1 EN DIRECT: Stryger Larsen, mais quelle erreur Donnarumma! | Primapagina

la Milan revient à San Siro: les Rossoneri des Pioli sont engagés dans le match de midi de la 1ère journée du retour de Serie A (coup de sifflet de départ à 12h30) contre leUdinese, qui a remporté le match aller en Frioul 1-0. Des équipes séparées par un seul point au classement, le Diable à 25 mètres d’altitude suivi de 24 par les bianconeri qui cherchent à dépasser.

STATISTIQUES ET PRÉCÉDENT – L’Udinese de Gotti est en confiance après trois victoires consécutives et part à la recherche de deux buts historiques contre Milan: le battre deux fois dans la même saison pour la deuxième fois de son histoire (c’était déjà arrivé en 2016/17) et garder le L’AC Milan a été sec pendant deux matchs consécutifs de A, comme ce n’est arrivé qu’en 1994 avec Capello sur le banc du diable. Pioli, fraîchement sorti de la victoire à Cagliari, doit dissiper le tabou de San Siro: Milan n’a plus gagné à domicile en championnat depuis le 31 octobre contre Spal (depuis lors une défaite et trois nuls), cinq matchs à domicile infructueux n’ont plus été vus depuis mai 2016 avec Mihajlovic et Brocchi. Aussi Zlatan Ibrahimovic prêt à marquer deux buts personnels: avec un but, il dépassera seul David Trezeguet à la 10e place du classement des meilleurs buteurs étrangers en A (désormais tous deux avec 123 buts); avec un succès également le Suédois deviendrait le joueur le plus rapide à atteindre 150 victoires en A à l’ère de trois points par victoire (222 matchs, maintenant le recordman est Esteban Cambiasso avec 230 matchs).

Sifflet de départ à 12h30, en direct sur Calciomercato.com Milan-Udinese.

FORMATIONS OFFICIELLES

Milan: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Leao.

Udinese: Musso; Ekong, Becao, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagne.

