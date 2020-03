Milan: un avenir incertain pour Ibra, Donnarumma et Rebic | marché

La révolution exécutive al Milan s’interroge sur l’avenir de certains acteurs clés. Selon la Gazzetta dello Sport, il est Ibrahimovic, Donnarumma et Rebic.

Raiola n’a pas été vue à la Casa Milan, il n’y a pas non plus de rendez-vous à l’ordre du jour et, comme on le sait, la question devra être abordée dès que possible si le diable ne veut pas courir le risque de perdre le gardien de but lors d’un transfert gratuit dans un an. Raiola n’a pas été vu, mais il a parlé il y a quelques jours et a précisé une chose: le projet Rossoneri comptera aussi (et beaucoup), ou le scénario que Milan peut offrir à Gigio. Le discours de base est donc le même que celui d’Ibra: avec une part importante de la gestion sortante, quelles pourraient être les règles d’engagement en étant assis à la table des négociations? Enfin, Rebic. Le prêt expirera en 2021, mais sans droit de remboursement, le prix continuera d’augmenter et il faudrait peut-être recommencer à en parler rapidement avec l’Eintracht. La question est la même: qui serait en charge de le faire?