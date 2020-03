Milan, Upamecano est de retour à la mode: le piano | Primapagina

Les années passent, les cadres se relaient, mais le nom de Dayot Upamecano ne se démode jamais pour Milan: après la réunion top secrète organisé de façon inattendue en juillet entre l’agent du défenseur central né en 1998, une des élévations le plus intéressant dans son rôleet les Rossoneri ds Ricky Massara, ici le club milanais revient pour faire entendre sa voix haut et fort sur l’avenir du jeune Français.

PREMIER MIRABELLI, PUIS MONCADA, MAINTENANT RANGNICK – Upamecano, au centre du RB Leipzig rapide et technique, a longtemps été un observé spécial de Milan: ces dernières années, il a été suivi en premier par Massimiliano Mirabelli, puis par le chef de la zone de dépistage Moncada, qui le connaît très bien depuis les journées de la jeunesse à Valenciennes et les premières années à Salzbourg, enfin selon toute vraisemblance celui qui sera le nouveau manager des Rossoneri, que Ralf Rangnick qui l’a eu et l’a cultivé d’abord en Autriche puis en Allemagne, dans les équipes de la marque Red Bull.

LE CONCOURS DE 60 MILLIONS DE CLAUSE ET PREMIER – Sa situation contractuelle le voit expirant en juin 2021, mais il est équipé de une clause de résiliation de 60 millions: L’AC Milan a déjà précisé ne pas vouloir racheter le danois Simon Kjaer et cela devrait donner Mateo Musacchio, donc en rose ils ne resteraient que capitaines Romagnoli, le nouvel achat Duarte et le jeune homme Cage. Il y a plusieurs clubs de Premier League sur Upamecano, mais Milan tentera jusqu’au bout et le facteur Rangnick pourrait être décisif.

@ AleDigio89