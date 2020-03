Milan verrouille la porte. Est-ce que Gênes joue? C’est le festival des pénalités

Tendance positive en championnat pour Milan qui au cours des huit derniers matchs n’a perdu que le match audacieux contre l’Inter, récoltant 15 points. Gênes est revenu à perdre lors du dernier défi joué avant le report de ce match: il s’agissait d’une série positive de quatre matches.

52 matchs joués à San Siro entre ces deux équipes en championnat (un en B) et seulement 5 sont les affirmations des Liguriens sur ce terrain. Le dernier s’est produit le 29 avril 2015 (1-3). Attention au 1-0 pour Milan, c’est le résultat qui s’est produit plusieurs fois: 14 (pratiquement une fois tous les 4).

Avec l’avènement de Pioli, Milan s’est fortement concentré sur l’enregistrement de la phase défensive et à la veille de ce tour de récupération c’est l’équipe qui a clôturé le plus de matchs sans encaisser de but, sur un pied d’égalité avec Vérone et la Lazio (neuf fois ). Beaucoup de pénalités dans les matchs qui ont vu le protagoniste de Gênes. L’équipe rossoblu est deuxième pour les tirs au but en faveur: 9 (deux échecs). Alors qu’il est le premier sur un pied d’égalité avec Lecce, la Juventus, Turin et l’Udinese pour des tirs au but contre: 8 (dont l’un n’a pas été réalisé).

TOUS PRÉCÉDENTS À MILAN (SÉRIES A ET B)

33 Milan gagne

14 tirages

5 Gênes victoires

Milan a marqué 93 buts

43 buts marqués Gênes

LE PREMIER DÉFI À MILAN

1929/1930 Serie A Milan vs Gênes 0-2

LE DERNIER DÉFI À MILAN

2018/2019 Serie A Milan vs Genoa 2-1