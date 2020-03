Milan veut le coup dur en défense en juillet: Christensen mais pas seulement à l’agenda | Primapagina

Le nouveau Milan partira également d’un nouvel arrivant en défense. Parce qu’il faut un propriétaire stable aux côtés d’Alessio Romagnoli, ce n’est pas un hasard si Zvone Boban, avant de partir avec Maldini et Massara, y avait travaillé ces derniers mois sans trouver de solution future, mais en se concentrant sur la seconde main en toute sécurité avec Simon Kjaer en raison des coûts. En été, un autre Milan sera également au niveau de la direction et l’idée de faire un investissement pour la défense est forte, pour comprendre les conditions économiques bien sûr aussi dans ce cas.

RELATION AVEC CHELSEA – La relation entre Milan et le Chelsea en particulier, ils sont très bons. L’opération Begovic s’est accélérée grâce aux relations entre les deux clubs, les Rossoneri ont toujours refusé les approches des Bleus ces dernières années pour Alessio Romagnoli et en janvier, c’est Frank Lampard qui a bloqué Andreas Christensen, Défenseur central danois qui figurait sur la liste de l’AC Milan après le numéro de Jean Clair Todibo. Christensen a trouvé sa ligne de départ avant l’arrêt de la saison pour Coronavirus mais l’accord pourrait rouvrir avec Milan cet été si Chelsea achetait un autre défenseur, le garçon a demandé de la clarté pour comprendre comment gérer son propre chemin. Une classe ’93 qui peut donner de bonnes garanties pour le présent et l’avenir, à prendre en considération par la suite en janvier, l’opération n’a même pas eu le temps de décoller. Sans exclure d’autres offres parmi les nombreux joueurs que Chelsea a prêtés et reviendront: Milan évalue, d’excellentes relations et des idées à soumettre à un nouvelle gestion technique qui décidera de tout.