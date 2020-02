Milan vs Juventus LIVE Hora, Canal, Où regarder les demi-finales de la Coupe d’Italie 2019-2020

Partidazo de pouvoir pour pouvoir avoir ce jeudi 13 février en match aller des demi-finales de la Coupe d’Italie 2019-2020, quand il Milan Cherchez à profiter de votre statut local pour profiter d’une série où vous savez qu’il est vital de gagner lorsque vous recevez le Juventus qui va essayer d’imposer sa qualité et d’en sortir vivant San Siro.

Comment les équipes arrivent

L’image de Milan Il a eu une campagne compliquée en se battant au milieu du tableau en ajoutant 9 victoires, 5 nuls et 9 matchs perdus. Ils viennent d’un dur coup dur dimanche face à l’Inter Milan dans un affrontement qui a gagné 0-2 à la pause avec des buts d’Ante Rebic et Zlatan Ibrahimovic, mais ils ont été retracés en deuxième période pour tomber 4-2.

Il Diavolo a obtenu son billet pour ces demi-finales de la Coupe après avoir battu Turin 4-2 en quarts de finale dans un duel très excitant qui a atteint 2-2 nul en 90 minutes pour aller en prolongation où, avec des buts de Hakan Calhanoglu et Zlatan Ibrahimovic Ils ont pris le ticket 4-2.

De son côté, le Juventus Il reste l’un des rivaux à s’imposer dans la ligue où ils sont co-leaders avec l’Inter Milan, ils viennent de perdre seul le leadership samedi dernier lors de leur visite au Hellas Verona surpris 2-1.

La Vecchia Signora Il s’est rencontré en quart de finale de la Coupe où ils ont reçu Rome en les battant 3-1 avec des dizaines de Cristiano Ronaldo, Rodrigo Betancur et Leonardo Bonucci.

Les deux Milan comme la Juventus Ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux clubs ont pour mission de gagner en pensant à la grande finale, bien que Il Diavolo Il est obligé, s’il a des aspirations à aller de l’avant, il est vital de vaincre Vecchia Signora qui tentera de sortir vivant de cette dure visite.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 10 novembre dans un grand match de Serie A où les Vecchia Signora Il a remporté la victoire grâce au score solitaire de Paulo Dybala dans un affrontement égal.

Time and Channel Milan vs Juventus

Le jeu entre Milan vs Juventus il sera joué à 20h45, 20h45 heure locale en Italie; aux États-Unis, il commencera à 11 h 45 dans le Pacifique et à 14 h 45 dans l’Est. Les autres horaires sont:

Mexique Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et El Salvador: 13 h 45

Colombie, Panama, Pérou et Equateur: 14h45

Bolivie et Venezuela: 15h45

Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay et Brésil: 16 h 45

Diffusion de la fête Juventus vs Milan LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne ESPN pour le Mexique, l’Argentine et le reste de l’Amérique latine, tandis qu’aux États-Unis, vous pouvez le voir en ESPN +. En ligne, vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et sur le site Internet de la Coupe TIM qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Milan vs Juventus LIVE

La table est donc servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes de haute qualité qui arrivent déterminées à décrocher la victoire qui leur permet de s’engager dans la lutte pour le ticket. Dans les prévisions, Vecchia Signora Il est un favori léger en raison de la puissance de son équipe, mais Il Diavolo ira “tuer ou mourir”. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Milan vs Juventus.

Milan vs Juventus LIVE Hora, Canal, Où regarder les demi-finales de la Coupe d’Italie 2019-2020