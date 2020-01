Milan vs Torino LIVE Hora, Canal, Où regarder la Coupe d’Italie 2019-2020

Grand match que nous aurons ce mardi 28 janvier en quart de finale de la Coupe d’Italie 2019-2020, quand il Milan Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter la victoire qu’ils leur donnent le ticket pour les demi-finales, mais ils recevront Torino qui sera déterminé à surprendre San Siro.

Heure et chaîne Milan vs Torino

Siège: Stade San Siro, Milan, Italie

Heure: 20h45 depuis l’Italie. 13 h 45 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14 h 45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay.

Chaîne: ESPN au Mexique, en Argentine et dans le reste de l’Amérique latine. ESPN + aux États-Unis.

Milan vs Torino LIVE

L’image de Milan mène une campagne quelque peu irrégulière en Serie A où ils se battent pour les compétitions européennes, même si c’est un fait que depuis l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic Les choses se sont améliorées. Vendredi dernier, ils ont visité Brescia, les battant avec un score solitaire d’Ante Rebic.

Il Diavolo a obtenu son billet pour ces quarts de finale après avoir laissé de côté SPAL au dernier tour, les battant avec un net 3-0 avec des scores de Kryzsztof Piatek, Samu Castillejo et Theo Hernández.

De son côté, le Torino connaît une saison irrégulière en Serie A errant en demi-table, mais ils arrivent battus, puisque samedi dernier ils ont reçu l’Atalanta qui subit une chute retentissante, donc ils ont beaucoup à améliorer.

Le taureau Il a eu un duel très serré en huitièmes de finale où ils ont mesuré Gênes dans un affrontement dans lequel ils ont égalisé 1-1 en 90 minutes pour aller en prolongation où ils ont subi l’expulsion de Soualiho Meite, mais ils ont supporté les pénalités. où ils ont finalement obtenu la victoire 5-3.

Les deux Milan comme lui Torino Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent obtenir la victoire qui leur permet de signer leur ticket pour les demi-finales, il faut se rappeler qu’il n’y a pas de marge d’erreur, le vainqueur avancera et le perdant sera éliminé, il n’y a donc généralement pas de favoris clairs. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Milan vs Torino.

Milan vs Torino LIVE Hora, Canal, Où regarder la Coupe d’Italie 2019-2020