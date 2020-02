Milan Women, Giacinti: “Heureux pour le but et pour la victoire dans le derby”

SONDAGE

03.02.2020 00:56 par Rosa Doro article lu 409 fois

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Après la victoire 2-1 dans le derby, Valentina Giacinti, Le capitaine de l’AC Milan à Milan TV a déclaré: “Je suis heureux d’être de retour au but, mais je devais absolument être pardonné pour le penalty, donc je voulais absolument amener l’équipe à la victoire parce que le derby est toujours le derby et qu’ayant gagné nous charge toujours plus. Nous savons que notre force est les dernières minutes du match et nous avons essayé de toutes les manières de ramener cette victoire à la maison même si nous étions sur nos jambes. Il n’est pas toujours facile de renverser le résultat, surtout dans un derby “.

