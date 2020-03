Milanmania: le «tourment» Donnarumma recommence! Il doit être conservé à tout prix, notamment pour l’image Primapagina

L’affaire Donnarumma est de retour à la mode! Il me manquait les dernières mises à jour sur un tourment qui accompagne les fans de l’AC Milan depuis trois ans, le jour de la signature de son contrat, qui expire dans un an. Sur ces pages, je me suis déjà concentré sur son avenir, qui, pour beaucoup, malheureusement, verra forcément loin de Milan.

La propriété semble avoir déjà eu des contacts avec son agent, Mino Raiola, pour sonder la réaction sur la proposition d’une baisse de l’engagement, aujourd’hui de 6 millions. Sur la lignée des champions du monde de football. De toute évidence, cette première bouchée, loin des attentes du gardien de but, semble avoir a également rejeté l’hypothèse selon laquelle Gigio pourrait continuer son aventure à Milan.

S’il ne s’agissait que d’une question d’argent, un accord pourrait peut-être être trouvé. Le problème le plus épineux, à la tête de Donnarumma et de son entourage, concerne les perspectives du Club, qui semble vouloir tenter de revenir à ses niveaux avec une politique de maîtrise des prix d’achat et des engagements. Une entreprise très compliquée et tortueuse, bien que désespérément fascinante.

Si j’étais le manager de Milan, j’essaierais de le garder à tout prix, avec de bonnes chances de succès car Gigio aime profondément la ville, les gens, la chemise. L’activité économique ne semble pas aussi monstrueuse que lors des saisons précédentes. Aujourd’hui, il semble que sa carte, qui, il y a tout juste un an, aurait pu valoir entre 40 et 60 millions, a chuté de façon exponentielle pour deux raisons. Le premier est lié à la situation contingente qui pourrait conduire à une réduction économique générale du monde du football, le second est lié au fait que l’expiration de votre contrat approche.

En bref, au contraire, que se passe-t-il lorsque vous réservez un vol low cost. Plus nous sommes proches de la date du voyage, plus le coût du billet est élevé. Pour Donnarumma, comme mentionné, c’est la situation inverse. En plus du plan économique, gagner ce challenge serait aussi important sur celui de l’image. Lâcher le jeune gardien de but pourrait être une confirmation forte, comme certains le supposent, mais que la propriété nie fermement, que les stratégies des Rossoneri ne visent que la valorisation des jeunes prospects puis la vente future, avec des plus-values ​​importantes. Avec le condamnation brutale à des années de normalité, un nom insupportable pour un fan qui peut admirer cinquante trophées sur son tableau d’affichage au cours de ses 120 ans d’histoire .

Donnarumma représente donc le test décisif. Nous découvrirons, dans les semaines à venir, de quel côté est la raison, Ah, il y a une troisième voie où, cependant, ils perdraient tous ou presque tousAdieu à Donnarumma à l’été 2021, à l’expiration du contrat.

Gigio serait plus riche, mais aurait mortifié l’amour des fans, déçu par son comportement. Ce serait une défaite pour les managers, avec les cases désolées et vides. Ils perdraient donc des joueurs, des managers, des fans, mais surtout Milan perdrait!