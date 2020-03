Milanmania, tout change: maintenant Gordon Singer décide à la première personne | Primapagina

Gordon Singer examine personnellement le dossier de Milan, en contact étroit avec Ivan Gazidis. Etudier la future philosophie du Club, les stratégies techniques, la figure fondamentale de l’entraîneur et, par conséquent, les joueurs à vendre et à acheter. Malgré l’urgence liée à la contagion qui nous bouleverse, il y a à Londres des heures fébriles, des jours décisifs pour l’avenir du Club et de l’équipe. Après avoir travaillé, au début de son aventure à l’AC Milan, en contact étroit avec Leonardo, Maldini et Boban, la propriété semble avoir changé de cap. Chaque choix sera pris directement par les propriétaires, compte tenu des résultats jugés insatisfaisants. La faute n’est certainement pas seulement aux «drapeaux» si les réponses sur le terrain n’ont pas répondu aux attentes du Elliott Fund. La décision, cependant, sur le choix de Giampaolo et sur certains joueurs, étant donné les coûts, en particulier de Paquetà et Piatek, est considérée comme de lourdes erreurs.

Sans oublier, je m’en souviens, que Maldini et Boban ont dû vivre avec des enjeux économiques enfants du FFP et le désir de la propriété de maintenir le plafond d’engagement bas. Des exigences, celle de renforcer l’équipe et de maîtriser les coûts, qui ne sont pas toujours compatibles. C’est le passé. Cependant, une considération semble incontestable. Maintenant, la propriété et Ivan Gazidis savent qu’ils ne peuvent plus se tromper. Le chemin pour revenir aux positions qui appartiennent aux armoiries de Milan semble être très hérissé d’obstacles, mais les fans de Rossoneri s’attendent à ce qu’au moins le chemin soit emprunté, peut-être compliqué et fatigant, mais qu’ils commenceront à grimper. Une montée qui ne doit pas être interrompue à chaque fin de saison, mais qui a un chemin de continuité. Les mots, les espoirs et les projets doivent donc laisser place à des faits concrets, à partir de la décision sur le coach.

Le premier mouvement, et peut-être fondamental. La première vraie marque milanaise Elliott débutera donc dans quelques mois. Certainement parmi le scepticisme naturel des fans milanais, scepticisme qui dérive des résultats peu satisfaisants des premières années américaines. Au lieu de cela j’attends, j’observe, puis je jugerai ces premiers pas réels de l’AC Milan sous la marque Gordon Singer & Ivan Gazidis. Exprimer, comme mentionné, le scepticisme est certainement compréhensible, mais je préfère attendre pour comprendre comment ce long voyage commence. Oui, car ce sera long en tout cas. Sauf pour les événements imprévisibles et sensationnels aujourd’hui, le Fonds Elliott accompagnera Milan pendant au moins trois ou quatre ans, avec la ferme volonté que le Club redevienne une référence pour le football mondial. De plus, ses investissements ne sont jamais à court terme. En souhaitant que vous confirmiez, également dans le sport, le football, à Milan, la renommée d’un groupe gagnant!