Milano Finanza – L’offre de Friedkin d’un milliard pour Milan: non par Elliott

Selon ce que rapporte Milano Finanza, l’entrepreneur américain Daniel Friedkin, maintenant proche de la reprise de Roma, aurait tenté un blitz in extremis pour acheter Milan. Selon l’indiscrétion rapportée par l’hebdomadaire financier, Friedkin aurait traité directement avec la famille Singer mettant dans l’assiette 1 milliard d’euros pour l’acquisition du club de l’AC Milan. La direction d’Elliott aurait cependant donné une réponse négative.

Deux nouvelles greffes mais surtout l’arrivée de Tottenham de Christian Eriksen. Trois nouveaux joueurs pour Antonio Conte pour donner de l’expérience et des certitudes à un Inter qui se retrouve proche de la Juventus à mi-parcours et veut y jouer jusqu’au bout. Avec cette idée, Marotta et Ausilio …