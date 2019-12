Milieu de terrain Man Utd meilleur de la ligue; Arsenal mieux sans duo de grèves

Le duo de milieu de terrain Man Utd de Fred et Scott McTominay est comparé favorablement aux meilleurs de la ligue, tandis que l'avenir d'Alexandre Lacazette et de Pierre-Emerick Aubameyang devra peut-être s'éloigner des Émirats pour le bien d'Arsenal, le tout dans vos dires du jour .

Donc, le milieu de terrain incroyable de Leicester a été complètement joué hors du parc par le milieu de terrain de Man City qui était entièrement dominé par Mctominay et Fred dans le même stade il y a 2 semaines.

Intéressant hein!

happyhurling

Nous savons tous quels tours vous en faites, heureux. KDB avait une masterclass aujourd'hui.

@ bob-Yep, nous sommes une équipe unidimensionnelle en raison du manque de joueurs techniques doués. Notre milieu de terrain n'est pas assez créatif et je ne pense pas que Ole soit un maître de toute façon.

Zico

@happy – McTominay et Fred ont bien fait contre City, MAIS personne dans leur bon sens ne pouvait prétendre avoir "entièrement dominé" le milieu de terrain alors que nous n'avions que 28% de possession du ballon tout au long du match, aussi simple que cela.

Blacky

Neville parlait de la facilité avec laquelle Mctominay pouvait recevoir le ballon, tourner et lancer une attaque. C’est quelque chose qu’aucune équipe n’a pu faire contre City depuis quelques années. Nous avons eu pas mal d'occasions dans cette première mi-temps contre City. Quelque chose que Leicester ne pouvait tout simplement pas faire. City avait 12 tirs cadrés contre Leicester 2, ils en avaient 5 contre nous et nous en avions 7.

Nous les avons sculptés à maintes reprises grâce à notre jeu incisif au milieu et à l'extérieur, peu m'importe ce que disent les statistiques de possession!

happyhurling

@happy – Ne laissez jamais la vérité gêner une bonne histoire comme d'habitude hein? Le fait est que, pour la dernière heure de ce match, nous avons à peine mis 3 passes ensemble, et en conséquence, nous étions sur le pied arrière pour le reste du match.

Disons-le de cette façon, si nous ne détenons qu'une moyenne de 28% ou une quantité similaire de possession lors de ces deux prochains matchs de demi-finale de la Coupe de la Ligue, nous ne serons pas ceux qui iront à Wembley pour la finale, aussi simple que cela.

Blacky

Convenez que le milieu de terrain de Leicester était dominé hier. Ce que cela me dit cependant, ce n'est pas à quel point Fred et McTominay sont grands, mais que Maddison, Tielemans et Ndidi ne sont pas assez bons. Ne vous méprenez pas, je pense que tous les trois entreraient probablement dans notre milieu de terrain, mais si nous voulons faire un pas en avant, cela ne devrait pas être avec l'un d'eux. Soit dit en passant, le garçon Cantwell à Norwich serait une option beaucoup moins chère que Maddison. Assez bien? Pas certain.

jm1502

Blacky-Peut-être heureux essaie d'éviter le fait que Liverpool, les détenteurs actuels de CL, et qui sont sur le point de marcher dans la ligue, vient d'être couronné World Club Champs, tout comme le gamin, la tMA est nulle part en vue, lol. eh, l'année prochaine sera notre année, et selon les mots de tMA-nous célébrerons les titres, lol.

sang rouge

Je dois dire que nous avons besoin d'un dégagement de masse l'été prochain.Cela est assez évident pour nous tous.Un joueur que je vendrais pour augmenter les fonds serait Lacazette.Pourquoi être honnête ici, il n'a jamais joué qu'aux Emirats et son record de score à l'extérieur C'est horrible. C'est aussi un fait que Wenger et Emery ne l'ont jamais joué semaine après semaine, alors qu'est-ce que cela nous dit sur son attitute? Nous avons payé 50 millions pour lui et je ne peux pas nous voir le récupérer.

Arteta a parlé de tous ceux qui vont dans la bonne direction et ceux qui ne sont pas prêts à mettre le travail et les efforts seront partis. lacazette est là depuis assez longtemps pour s’installer dans la première équipe et il ne l’a pas fait. Je me trompe peut-être et Arteta peut tirer le meilleur parti de lui, mais pour moi, il est trop un joueur de luxe qui joue régulièrement aux Emirats mais semble perdu loin de chez lui.

steve68

On dirait que vous réalisez en réalité que nous avons une équipe affreuse avec un nombre de joueurs insouciant. Le problème est que nous ne pourrons pas vendre beaucoup de ces perdants et que nous n’apporterons pas grand chose pour eux. Ensuite, comment financer les signatures dont nous avons besoin. Ça va être une longue route difficile.

L'oracle

Je ne le ferais pas. N'essayant pas de le dispenser du blâme mais il n'a pas repris là où il s'était arrêté à cause de cette blessure et de la forme affreuse des joueurs autour de lui.

Je serai controversé en disant que je quitterais plus tôt Auba, d'autant plus qu'il est perturbé.

la promenade bsm

Nous avons besoin de 2 attaquants centraux min dans l'équipe et je pense que nous pourrions mettre Martinelli comme support à Pat et avoir un des jeunes comme troisième choix. Notre seul problème avec cela est que nous pouvons perdre Pat s'il ne signe pas un nouveau contrat et que nous n'avons pas le choix avec laca car il peut aussi ne pas signer un nouvel accord, nous serons encore une fois f *** ed!

stev2bath1

Cette affaire d'auba et de lacazette ensemble n'était rien d'autre qu'un cas complet de mauvaise gestion de l'équipe.Ne vous méprenez pas, bien sûr, nous voudrions les deux.Mais compte tenu de nos ressources, nous avons essentiellement rendu notre milieu de terrain et notre défense aussi vulnérables que possible en mettant tous nos jetons sur notre attaque et ils ne peuvent même pas jouer ensemble car il manque un équilibre.

Encore une fois, compte tenu des ressources pathétiques.Nous savons tous que nous devons nous renforcer au milieu de terrain et en défense et pour cela, nous devrons vendre l'un de nos attaquants.Avec l'émergence de Martinelli, cela ne me dérangerait pas. Je n'ai pas aimé l'attitude de nos deux attaquants, mais en ce qui concerne le talent, c'est une évidence qui offre plus.Tout le monde qui choisirait un lacazette plutôt qu'un vainqueur de botte d'or est vraiment un imbécile.Mais encore une fois, auba semble en vouloir plus.C'est difficile, mais nous ne pouvons pas nous permettre de vendre les deux.

Sera intéressant de voir ce qui se passe sur ce front.

l'unique

Vous insinuez donc que je suis un imbécile de vouloir Laca sur Auba. Pot appelant la bouilloire noire si je ne l'ai jamais vue. Quel clown.

la promenade bsm

Je me suis abstenu de messages provocateurs depuis un certain temps maintenant, pour le bien de ce forum car il ne mène à rien, donc je voudrais m'en tenir à cela.

Mais oui, toute personne qui choisit la lacazette au lieu d'Auba qui a remporté la médaille d'or la saison dernière et qui a de meilleures statistiques de quelque manière que ce soit, basée sur la capacité de football pur, se qualifie comme un imbécile.Mais encore une fois, vous prétendez que la lacazette est un attaquant un million de fois mieux que Giroud même bien que ce dernier ait été repris par le premier et leur ait valu la coupe du monde.

Votre thème sur ce forum depuis que vous êtes ici a toujours été de plaider contre les faits, les faits durs et froids, vous avez bien sûr droit à votre opinion, mais cela ne signifie clairement pas que vous avez raison, c'est purement subjectif. Donc, je repenserais quand j'appellerais quelqu'un d'autre un clown.

l'unique

Ce n'est pas aussi simple qu'Auba marque plus de buts donc nous devons le garder. Nous entrons dans une phase de reconstruction qui durera plusieurs fenêtres de transfert. Je ne pense pas qu'Auba veuille faire partie de ce projet, alors il est peut-être temps de le vendre pour de l'argent comptant ou pour un contrat avec un joueur en espèces. Sa valeur est à son apogée en ce moment et baissera considérablement en raison de son âge. Le record de buts de Laca à domicile est désastreux, mais les équipes aussi. Je ne blâme jamais Laca pour l'effort, il est très bon pour tenir le jeu et faire de la place pour les autres, comme Bobby F pour Liverpool. En fin de compte, cela se résumera à la vision d'Arteta et Edu du projet de reconstruction.

OttawaGunner

Performance choquante de l'arbitre, bonne performance de l'équipe, évidemment heureux que nous ayons gagné, même si je pense que c'est une distraction dont nous pourrions bien nous passer, c'est toujours bon sur le CV et c'est quelque chose que la plupart des autres équipes britanniques ne peuvent pas prétendre ainsi de suite. amener Leicester et j'espère que nous les mettrons à leur place.

YNWA RIP le 96

Scouser en exil

Premier club anglais à remporter les 3 trophées internationaux la même année. Bien joué.

kopite

Le travail est fait, l'excitation est terminée, il est maintenant temps de se concentrer sur Leicester.

Gini doit revenir et solidifier notre milieu de terrain. Mais s'il ne peut pas récupérer à temps, alors Milner à la place.

Aux côtés de Henderson et Keita, nous pouvons même jouer 4231, car Keita est très bonne attaquante, mais manque de discipline défensive.

Nous devons tout faire pour les 3 points là-bas

Songman

Nous n'avons pas à tout dépenser pour les 3 points. C'est la beauté de la position dans laquelle nous nous trouvons. Un match nul nous maintient 10 points devant eux avec un match en main. leur qui a besoin de tout pour les 3 points. Nous n'avons pas besoin de nous surcharger ou de trop commettre, ils le font, et c'est là que nous sommes susceptibles de faire la plupart de nos dégâts.

Compte tenu de nos blessures, du nombre de jeux que nous devons jouer, des déplacements impliqués, de jouer à xtra time la nuit dernière, de récupérer, etc. Je voudrais tirer un tirage du match de Leicester. Cela ne veut pas dire que je ne pense pas qu'une victoire soit réalisable ni bienvenue.

gingerlfc

Je viserais les 3 points de manière à amasser le plus de points possible dès que possible et, espérons-le, à boucler rapidement la ligue.

Nous avons l'équipe pour le faire, et je suis sûr que nous allons y aller, tout en restant serré sur la défensive bien sûr.

Ces monstres de la mentalité ne savent rien d'autre, ils ne jouent pas pour les tirages

Songman

Gagner le CWC a justifié la décision de l'équipe qui a disputé la Coupe de la ligue. La FA n'aurait pas dû nous mettre dans la position d'avoir à prioriser les compétitions.

Sanj1

Leicester sera difficile. Un match nul serait un bon résultat. La ville doit encore les jouer et nous devons aller à l'étihad. Le premier ministre est toujours à jouer jusqu'à la fin de la saison.

Sanj1

Brillant tactiquement de la brillante performance de Frank de l'équipe et à quel point les jeunes Mount et Willian étaient bons.

Dans le top 4 à Noël et dans les 16 derniers du CL aussi.

Les fans de Chelsea n’osaient pas penser qu’en été, de très bonnes séances de dédicaces en janvier pourraient bien nous mettre en place.

neuf neuf neuf

"Le week-end prochain, nous les attendons", a déclaré Mourinho à la chaîne Youtube officielle de Tottenham Hotspur, avec une certaine touche hollywoodienne. "

Oups! 😊

neuf neuf neuf

J'avais complètement tort. Ce sont les tactiques des Spurs qui sont tombées directement dans nos forces. Bravo aux lampes !! Et notre première victoire contre le big 6 !! Éperonne d'ailleurs. Sérieusement heureux de cette victoire. J'espère que nous pourrons continuer le bon travail et obtenir des résultats plus positifs pendant cette période de vacances

aindro

Je n'étais pas sûr de ce que je soupçonnais avant le match, mais les joueurs des Spuds ne semblaient pas trop à l'aise de faire ce que Jose avait demandé dans cette première mi-temps et nous avons pris le contrôle. Willian brillant. Grande victoire 🙂

Chelsea1967

Willian était brillant aujourd'hui. Il était notre source de créativité. Mais nous ne devons pas oublier Mason Mount et Abraham. Ils ont travaillé si dur et Abraham n'a pas eu de chance de ne pas marquer aujourd'hui. Une feuille propre loin. Comme c'est rare !! Kante, quel joueur. Rudiger ajoute clairement une nouvelle dimension à notre défense. Confiant, vocal, rapide. Bien sûr, la tactique dépendra beaucoup de l'adversaire, mais j'aime ce 3 CB beaucoup plus que 4 CB. Alonso, que cela vous plaise ou non, est bon en attaque

aindro

Pas toujours un fan de Willian mais c'était le meilleur jeu que je l'ai jamais vu jouer, il avait un monstre de jeu, et alors que tout le monde a également joué son rôle, je pense que nous devons vraiment renforcer cette zone d'attaquant, Zouma fait aussi beaucoup de bonnes choses entrecoupées de beaucoup de choses stupides inutiles alors peut-être que nous devrions chercher une autre moitié centrale ou coller Azpliqueta en tant que 3e moitié centrale, Rudiger était également génial.

Blueowner