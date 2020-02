Milieu tourné pour Nola, signé avec un ancien Gragnano et Nocerina

NOLA (NA). Jusqu’à présent une saison positive pour le Nola Calcio, le partenariat Brunian occupe actuellement une position de classement résolument calme groupe I de Serie D. Un résultat négatif est survenu lors de la dernière manche du championnat, mais l’équipe vise la sécurité avec une grande confiance compte tenu de l’excellente tendance positive datant d’il y a seulement deux semaines et de la croissance constante du groupe sous les ordres de M. Esposito.

Ph Gragnano Calcio, Raffaele Poziello

EXPÉRIENCE ET QUALITÉ

En attendant, sur le marché libre, les Brunians ont aujourd’hui ratifié la signature avec le milieu de terrain / milieu de terrain fort, Raffaele Poziello, récemment sorti du Nocerina. La classe ’88 est un profil d’une valeur incontestable pour la catégorie, et apporte avec elle cette dose d’expérience qui peut s’avérer fondamentale dans la course au salut. Il y a deux mois, notre équipe éditoriale avait parlé des approches de réalités différentes entre Excellence et Serie D, parmi celles-ci l’une des plus intéressées semblait être Nola. Selon ce qui a été recueilli, les signatures arriveront dans la soirée, pour un coup très important pour M. Esposito.