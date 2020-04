Milik appelle la Juve, mais Napoli tire haut: 40 millions de personnes en parlent | Primapagina

Ce n’est pas un premier choix pour le rôle d’avant-centre. Mais c’est pour le vaisseau amiral nécessaire pour compléter le département. nécessaire, car cette saison s’est souvent éteinte. C’est pourquoi Arek Milik devient une cible pour la Juventus à venir. Ne pas remplacer Gonzalo seul Higuain, car au-delà de l’aspect technique, il existe des variables liées à la position athlétique du pôle qui ne peuvent être ignorées: dans un département composé de trois points comme celui de la Juve d’aujourd’hui, ce serait un risque exagéré, avec quatre au lieu d’un luxe de la Juve.

CONTACTS – Il a un contrat qui expire dans un an, Milik. Une condition qui a poussé son entourage à déjà établir des relations avec d’éventuels nouveaux clubs. À partir de la Juve. Parce que la relation entre Milik et Maurizio Sarri il est l’un des plus spéciaux, le technicien avait expressément voulu qu’il se rende à Naples pour le rencontrer à l’aéroport lorsque la négociation risquait de s’échouer en 2016. Lui et lui ne souhaitaient que récupérer l’héritage, la valise de garde, de Higuain. Et dans le rôle de rival sur le marché, il y avait aussi la Juve elle-même, avec le réseau d’observateurs de Fabio Paratici qui avait suivi l’avant-centre puis de l’Ajax dans des temps insoupçonnés puis se retirer de la course lorsque le classement a doublé lors du Championnat d’Europe. Seule une série de blessures interminables a ralenti la consécration définitive, chacune arrêtant un point d’interrogation également sur l’avenir.

LA DEMANDE – La Juve en tout cas y pense, à ses conditions, technique (sur laquelle Milik réfléchit) et économique. Qui pour l’instant sont loin de ceux revendiqués par Napoli. Qui maintenant ne dit non à personne pour ses bijoux, pas même à la Juve, dans cette phase de refondation. Mais fixez des prix clairs. Celui de Milik, toujours en pleine crise économique et sanitaire et avec seulement un an de contrat à venir, vient de 40 millions. Ensuite, vous pouvez parler, vous pouvez parler, vous pouvez comprendre ce que la Juve aura à offrir en termes de compensation: de Daniele Rugani à Cristian Romero, en passant par Federico Bernardeschi ou Mattia De Sciglio et Rolando Mandragora, les options ne manquent pas. Mais la base est la suivante: 40 millions. Elle touche?