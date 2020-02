Milik envoie un message difficile au Barça

L’attaquant de Naples, Arkadiusz Milik, il a posté un message sur son Instagram dans lequel il harangue son équipe avant les huitièmes de finale contre le FC Barcelone.

24/02/2020

Le message de l’attaquant polonais dit: “Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire”.

À côté de Callejón, Insigne et Mertens, Milik est l’un des grands atouts offensifs de Gattuso. L’attaquant polonais arrivé à Naples en 2016 depuis l’Ajax pour 32 millions d’euros, ajouter 12 buts en 20 matchs cette saison. Trois d’entre eux en Ligue des champions, où il a marqué un tour du chapeau contre Genk lors du dernier match de la phase de groupes.

L’équipe napolitaine, qui s’est qualifiée à côté de Liverpool dans un groupe complété par Genk et RB Salzburg, est sixième de Serie A, et a réussi à lever le vol ces dernières semaines. Les Italiens ont remporté 6 des 7 derniers engagements, dont des duels cruciaux contre Inter et Juventus. Demain, vous recevrez le Barça en San Paolo dans le but de signer un résultat favorable pour affronter la passe aux quarts de finale de la compétition continentale maximale.