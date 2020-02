Milton Casco a expliqué pourquoi River devait aller pour la Super League cette fois

Rivière Il est très calme car il gagne, joue bien et est pointeur dans la Super ligue. L’une des figures qui a aujourd’hui l’ensemble réalisé par Marcelo Gallardo est Casque Milton, un joueur qui a résisté au public millionnaire et qui est aujourd’hui l’un des plus acclamés.

Après l’entraînement matinal de mardi, le latéral gauche a évoqué son évolution en tant que joueur depuis son arrivée à Nunez. “Je me suis beaucoup amélioré et je suis très reconnaissant envers le personnel d’entraîneurs et mes coéquipiers”, a-t-il déclaré. De plus, il a évoqué la façon dont il vit dans l’institution: “Je me sens très à l’aise et être dans ce club est une chose merveilleuse”, a admis l’ancien footballeur de Newell´s lors d’une conférence de presse.

En ce qui concerne la dernière victoire contre BanfieldIl a dit que l’autre jour “ils ne devaient pas se convertir” mais qu’ils continuaient “avec la tranquillité de toujours”. Cependant, il a insisté: “Nous devons continuer à chercher l’arc rival.”

Par rapport au championnat et pourquoi Rivière cette fois, il passe par le Super ligueIl a déclaré: “C’était un bon moment. Nous savions que si nous commencions à gagner, nous serions là-haut et nous partions depuis le début.”

Le millionnaire visitera Étudiants à La Plata dimanche à partir de 21h45 avec l’arbitrage de Darío Herrera. Puis, à la date du 22, il jouera son match contre Défense et La justice au Monumental le samedi 29 février à 19h40.