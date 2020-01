Minamino nomme trois choses qu’il doit améliorer à Liverpool

Date de publication: Lundi 27 janvier 2020 3:22

Le milieu de terrain offensif de Liverpool, Takumi Minamino, a nommé trois choses qu’il doit améliorer s’il veut faire du XI de départ de Jurgen Klopp sur une base cohérente.

L’international japonais a commencé car Liverpool ne pouvait gérer qu’un Match nul 2-2 contre Shrewsbury Town dans le quatrième tour de la FA Cup.

Jason Cummings a marqué deux fois en 10 minutes de deuxième mi-temps, arrachant presque un vainqueur du temps additionnel, pour donner à son équipe un voyage de rêve à Anfield et remettre le manager des Reds, Jurgen Klopp la rediffusion qu’il redoutait – et potentiellement ruiner leurs plans pour leur pause de mi-saison le mois prochain.

Cela n’a pas du tout impressionné Klopp d’avoir un autre match pour s’inscrire dans ce qui a déjà été un calendrier chargé, d’autant plus qu’il était si inutile d’avoir été en avance grâce à la deuxième frappe de Curtis Jones en FA Cup dans les matchs successifs et un but de Donald Love.

C’était la troisième apparition de Minamino pour Liverpool et le joueur de 25 ans était mécontent de sa performance au second semestre.

«Je dois élever ma conscience tactique et montrer ma polyvalence», Minamino a déclaré à Kyodo News.

«J’ai commencé dans un rôle auquel j’étais habitué, où j’ai pu recevoir le ballon dans de bonnes positions, mais en 2ème mi-temps, je me suis moins impliqué. Je dois être plus agressif »