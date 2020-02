Mino Raiola affirme que personne ne négocie pour Paul Pogba

Les jours de la star de Manchester United, Paul Pogba, peuvent être comptés au club et son agent, Mino Raiola, n’aide certainement pas les choses non plus.

Le talentueux Français devrait être sur le point de retrouver sa forme physique et devrait figurer avant la fin de la saison.

Cependant, certains ont accusé Pogba d’avoir feint sa blessure afin de ne pas jouer pour United et de forcer sa sortie.

Ole Gunnar Solskjaer a utilisé l’excuse de blessure dans le passé avec des gens comme Romelu Lukaku, donc ce n’est pas totalement invraisemblable.

Pogba a cependant continué à mettre des vidéos de son rétablissement, presque comme si c’était la preuve de sa véracité.

Mino Raiola sur Pogba: “Pour ce type de joueur, il ne peut pas y avoir beaucoup d’intérêt car peu de clubs peuvent se le permettre. Il n’y a pas de discussions avec aucun club pour le moment.” #mulive [sky]

– utdreport (@utdreport) 18 février 2020

Des informations ont révélé que Pogba jouait à travers la barrière de la douleur afin de montrer son engagement à Manchester United avant que toutes les rumeurs ne sortent de son apparente volonté de partir.

Quoi qu’il en soit, Raiola affirmant que peu de clubs peuvent l’éviter met certainement une tournure positive sur le résultat potentiel de l’été.

Aussi intéressés que le Real Madrid et la Juventus soient à Pogba, aucun club ne peut nécessairement se le permettre et ils sont tous les deux bien approvisionnés au milieu de terrain.

Le prix de United est également notoirement élevé, de sorte que l’été pourrait se terminer avec l’ancien homme de la Juventus toujours à Old Trafford.