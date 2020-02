Mino Raiola suggère que Paul Pogba pourrait quitter Manchester United cet été

Le super-agent Mino Raiola a encore remué le pot en confirmant le désir de Paul Pogba de retourner à la Juventus avant un été crucial pour Manchester United.

Ole Gunnar Solskjaer a réussi à conserver le joueur sur lequel il avait précédemment affirmé qu’il aimerait construire son équipe jusqu’à présent, mais il y a un sentiment général qui ne durera pas beaucoup plus longtemps.

United n’a pas prolongé le contrat de Pogba qui se termine dans un an, mais il est possible de le prolonger d’un an si nécessaire.

Plus les négociations sur un nouvel accord se prolongent, plus la valeur du talent français chute et le côté de Solskjaer panique probablement.

Il semble que cela se prépare à une confrontation cet été et que Raiola a déjà commencé les choses en affirmant qu’un déménagement en Italie pourrait être envisagé.

Raiola: «Pogba à la Juventus? L’Italie est comme la maison de Paul. Il aimerait revenir à la Juventus mais nous verrons ce qui se passera après les euros. Pogba veut jouer au meilleur niveau mais il ne peut pas s’échapper par #mufc s’ils sont dans une situation difficile. ” #muzone

– Zone unie (@ManUnitedZone_) 14 février 2020

Au moins, si le pire des scénarios se produit et que Pogba part, les Red Devils auront quelqu’un qui pourra les remplacer déjà à bord.

Cependant, les fans espéraient que l’arrivée de Bruno Fernandes ajouterait de la qualité au milieu de terrain de l’équipe et ne le remplacerait pas simplement car il s’agirait de faire un pas en avant et deux en arrière, ce qui est beaucoup trop courant cette saison.