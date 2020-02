[MIRA AQUÍ VÍA DIRECTV] Le National contre Phoenix LIVE STREAM LIVE de Quito: transmission minute par minute LIVE TODAY via Sky Sports ONLINE round 1 de la Copa Sudamericana 2020 Copa Sudamericana

Quito est paralysé par le grand jeu entre Le National contre Phoenix (LIVE | LIVE | ONLINE | STREAM LIVE) via DirecTV et Sky Sports à partir de 19h30 pour le premier tour de la Coupe d’Amérique du Sud 2020 d’Équateur. Suivez la MINUTE UNE MINUTE du jeu sur le web Depor.com. Il connaît également la programmation.

Le National de l’Équateur recevra Phoenix de l’Uruguay cherchant à transformer la série après le revers 1-0 qu’il a subi à Montevideo, une mission compliquée mais pas impossible.

Le National contre Phoenix: horaires dans le monde

18 h 30 – Mexique

19 h 30 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis

20h30 – Venezuela, Bolivie

21 h 30 – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili

00:30 heures du vendredi – Royaume-Uni

01:30 heures du vendredi – Espagne, Allemagne, Italie, France

Les «militaires» s’efforceront de riposter pour surmonter la défaite subie le 5 février dans la capitale uruguayenne, où ils n’ont pas pu maintenir le lien malgré le contrôle d’une grande partie du match.

Le défenseur vétéran Ignacio Pallas a marqué tête baissée à 81 minutes pour donner la victoire à Le National, sponsorisé par les forces armées et le seul double champion du football équatorien, fondé il y a un siècle et sans grande histoire des tournois internationaux.

Le DT de Phoenix, l’Uruguayen Juan Ramón CarrascoIl a déclaré aux journalistes dans l’antichambre du duel que les “purs créoles” de Quito “vont essayer de trouver le but qui nous correspond, et nous allons essayer” de maintenir l’avantage.

Le timonier de Le Nationalle colombien Eduardo Lara, il a anticipé que «la clé est ouverte. A Quito, ce n’est pas facile à jouer et la hauteur sera difficile ».

Le plan de Carrasco est de faire face au propriétaire “comme il convient, comme nous le voulons, et non de spéculer”.

Il a ajouté que “nous savons qu’il est un rival de soins, il l’a déjà démontré à Montevideo”.

Lara a pour sa part déclaré que “nous allons chercher et essayer de faire notre meilleur match” et que “nous connaissons le travail défensif des équipes uruguayennes”.

Carrasco, qui connaît le football équatorien ayant dirigé Emelec de Guayaquil en 2011, a déclaré que “nous verrons comment l’événement se produit” et que “nous jouons toujours pour gagner et nous avons des joueurs avec les caractéristiques pour quand ils ont le ballon à blesser” . Une partie de sa stratégie consistera également à “essayer de ne pas pousser si près de notre arc”.

Le National contre Phoenix: alignements possibles

Le National: Johan Padilla – Kevin Peralta, Henry Quiñónez, Jean Pena, Pablo Cifuentes – Juan Carlos Paredes, Ronal de Jesús, Jairo Padilla, Pedro Quiñónez, Hólger Matamoros – Marlon De Jesús. DT: Eduardo Lara.

Phoenix: Ernesto Hernández – Roberto Fernández, José Pallas, Leonardo Coelho, Adrián Argachá – Andrés Schetino, Ángel Rodríguez, Bryan Olivera Calvo – Ignacio Pereira, Maureen Franco, Nicolás Machado. DT: Juan Ramón Carrasco.

