Mirandés a donné la surprise et éliminé Séville en huitième de finale de la Copa del Rey »

Jeudi 30 janvier 2020

L’équipe Mirandés a battu un Séville méconnaissable 3-1 et l’a éliminé en huitièmes de finale de Copa del Rey. Le cadre de la ville d’Ebre a donné le coup principal de cette phase et a été installé dans des salles, où ce sera le seul club qui n’appartiendra pas à la Première Division dans ce cas. Les ‘rouges’ attendent leur rival.

Ceux dirigés par Andoni Anaola, sont sortis avec tout et ont profité de la localité. À la 6e minute, le premier but du score est tombé, grâce à un jeu dans la zone de Matheus Barrozo, qui a tourné sur la marque du défenseur visiteur Diego Carlos et établi le 1-0. Barrozo lui-même, la grande figure de la réunion, était responsable de l’augmentation du score.

Dans la 30 ′ minute, après une grande erreur dans la sortie de la roue visiteuse Éver Banega, Barrozo échappe au même Argentin et termine à distance, faisant rebondir le ballon sur un défenseur et laissant le gardien fouetté Tomáš Vaclík, condamnant 2-0 avec que les équipes se sont reposées.

En seconde période, malgré les tentatives de ceux menés par Julen Lopetegui, c’est Mirandés qui a joué avec le score en faveur et dominé le match. En 85 ′, Álvaro Rey a rempli le défenseur visiteur et Vaclík d’amagues, un jeu qu’il a défini en terminant la proue et a rempli les espoirs des ‘nervionenses’. Malgré cela, Nolito dans les 90 ′, après centre sous Sergio Escudero, est apparu sur le point de penalty pour décerner la finale 3-1.

Avec cela, Séville condamne son échec dans la Copa de Rey et reste sur la route. De son côté, le Mirandés célèbre une victoire historique qui le laisse en quarts de finale, se démarquant comme la seule équipe de deuxième division dans les phases finales. Les «rojillos» attendent leur adversaire, qui se révélera au tirage au sort ce vendredi (31/01).