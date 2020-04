Miroslav Klose deviendra probablement l’assistant de Hansi Flick au Bayern Munich la saison prochaine

Depuis qu’il a raccroché les bottes, le légendaire Miroslav Klose a poursuivi une carrière d’entraîneur. Actuellement, il se retrouve avec les Bayern Munich U17, qu’il dirige depuis mai 2018. Klose est très bien noté par les cuivres de Munich. À tel point, qu’EuroSport prétend qu’il deviendra l’un des assistants de Hansi Flick dans un avenir proche.

Le rapport indique que Flick connaît déjà bien Klose grâce à leur collaboration avec l’équipe nationale allemande. De plus, Klose a déjà un rôle défini pour quand il se joindra – travailler avec les hommes de tête du Bayern. Robert Lewandowski, Joshua Zirkzee, & co. serait vraiment «apprendre des meilleurs». EuroSport affirme que la nomination de Klose est terminée et finalisée, avec une déclaration officielle à venir.

Cependant, ce n’est peut-être pas réellement le cas. Selon Florian Plettenberg de Sport1, rien n’a encore été finalisé. Sinon, Plettenberg corrobore en grande partie l’histoire d’EuroSport en déclarant que les pourparlers (très réels) progressent bien et qu’il est fort probable que Klose devienne assistant.

Bei der Personalie #Klose ist nach meinen Infos noch nichts fix. Die Gespräche verlaufen aber gut, es wird konkreter. Tendenz: Er wird Co-formateur von #Flick, bringt dann vor allem seine Offensiv-Expertise ein. @ SPORT1 #FCBayern – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 27 avril 2020

En ce qui concerne la question du personnel concernant Klose, rien n’est encore définitif selon mes informations. Les pourparlers se déroulent bien, les choses deviennent plus concrètes. Tendance: il deviendra l’entraîneur adjoint de Flick, apportant surtout avec lui son expertise offensive.

Je suppose que vous pourriez dire que les discussions sont sur le point de se faire …

Il semble que Klose rejoindra la liste principale à un moment ou à un autre. De tous les comptes, il a le potentiel pour être un entraîneur fantastique et ce n’est que la prochaine étape pour continuer à progresser dans ses exploits de gestion. Qui sait? Nous pourrions le voir dans la position de Flick dans quelques années.