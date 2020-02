Mise à jour des blessures: Javi Martinez de retour à l’entraînement, Goretzka douteux pour le voyage à Chelsea

Il y a enfin de bonnes nouvelles sur le front des blessures pour le Bayern Munich, qui fait face à un calendrier encombré avec de grands matches dans toutes les compétitions, tous dans un court laps de temps. Le premier est le voyage à Stamford Bridge pour affronter Chelsea lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, suivi d’un déplacement en ligue à Hoffenheim, puis le choc DFB-Pokal en milieu de semaine contre Schalke trois jours plus tard.

Javi Martinez vient de reprendre l’entraînement complet de l’équipe aujourd’hui après avoir été mis à l’écart le mois dernier par une blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie lors de la victoire 2-0 du Bayern contre le VfL Wolfsburg pour fermer le hinrunde. Il a joué dans les 6 matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions du Bayern, mais il est très peu probable qu’il soit renvoyé dans la formation, d’autant plus que Jerome Boateng et Benjamin Pavard seront disponibles après avoir purgé une suspension d’un match pour la Vendredi 3-2 contre Paderborn. Martinez a joué à la fois comme milieu de terrain défensif et comme défenseur central, donc il donnera à Hansi Flick plus de luxe en profondeur dans les deux domaines du terrain.

Leon Goretzka a raté la victoire du Bayern contre Paderborn après avoir subi une légère blessure musculaire à l’entraînement vendredi. Heureusement, il a pu terminer certaines séances de course à pied aujourd’hui, mais il n’est pas certain à ce stade s’il sera disponible ou non pour le match de Chelsea. Il était supposé que le garder hors de l’équipe du jour du match contre Paderborn était une mesure de précaution. L’équipe devrait se rendre à Londres demain, mais la condition physique de Goretzka sera jugée lors de la séance d’entraînement du matin afin de déterminer s’il pourra ou non voyager avec l’équipe pour affronter Chelsea. J’espère qu’il est jugé suffisamment en forme pour que Flick puisse restaurer son triple pivot préféré au milieu de terrain de Joshua Kimmich, Thiago Alcantara et Goretzka, qui a si bien fonctionné ces dernières semaines.

Die Mannschaft fliegt morgen separat nach London, trainiert am Vormittag nochmal an der Säbener. Erst danach wird sich entscheiden, ob Leon #Goretzka im Kader sein wird. @ SPORT1 #FCBayern

