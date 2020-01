Mise à jour des blessures: Lewandowski et Gnabry dans l’équipe contre Hertha Berlin, Coman sort avec la grippe

Le premier match de championnat de Bundesliga de l’année approche à grands pas pour le Bayern Munich. Ils affronteront le Hertha Berlin de Jürgen Klinsmann dimanche à l’Olympiastadion. Les blessures persistent toujours autour de la Säbener Strasse, mais la dernière mise à jour en provenance de Munich semble un peu optimiste. Selon le botteur, Robert Lewandowski et Serge Gnabry seraient sortis des chaînes et seraient disponibles pour le prochain match. Kingsley Coman, cependant, a développé la grippe et doit rester à l’écart de l’entraînement en équipe pendant quelques jours de plus.

La superstar polonaise Robert Lewandowski, qui a séjourné à Munich pendant le camp d’entraînement de l’équipe à Doha, serait totalement indolore et devrait reprendre l’entraînement d’équipe mercredi sans aucune restriction. La rééducation post-opératoire de Lewandowski a été gérée de manière à ce qu’il soit en bonne forme avant le début des premiers jeux compétitifs de la nouvelle décennie.

Gnabry rejoindra l’équipe de formation un jour après Lewandowski. Après avoir résolu un problème d’Achille, il devrait s’entraîner à temps plein avec l’équipe jeudi et être prêt à jouer quelques minutes dimanche, tant que rien ne nuit à sa santé pendant les séances d’entraînement.

Coman, quant à lui, s’est remis de la déchirure de la capsule de sa cheville mais devra attendre encore quelques jours avant de rejoindre l’équipe alors qu’il a développé la grippe – le Français a été invité à rester à la maison pendant une semaine et à ne pas en faire. contact avec ses coéquipiers car la grippe est contagieuse.